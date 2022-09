Schalke: Neuer Mitgliederrekord bei S04

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend seine Langzeit-Doku "Schalke 04 - Zurück zum Wir" vorgestellt. Dabei wurde auch ein Mitgliederrekord bekannt.

Am Freitagabend stand beim FC Schalke 04 die Preview der RTL+-Langzeitdokumentation „Schalke 04 –Zurück zum Wir“ in der Schalker Arena auf dem Programm. Auf dem Videowürfel der Arena wurden die ersten beiden Folgen gezeigt. Die sechsteilige Dokumentation wird ab dem 15.9. beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. Alle sechs Folgen werden gleichzeitig freigeschaltet.

„Es war relativ schnell klar, dass wir das probieren möchten. Wir wollten nicht zeigen, wie Schalke 04 wieder aufsteigt, sondern wie wir nach dem Absturz wieder auf die Füße kommen“, erklärte Schalkes Sportdirektor Peter Knäbel die Intention. Bedenken habe er nicht gehabt. „Wir sind ja im Ruhrgebiet. Und wenn man hier vernünftig arbeitet, dann kann man sich auch filmen lassen.“ Die Bilder seien nicht gestellt. „Wir haben gesagt, wir zeigen uns, wie wir sind“, berichtete Knäbel.

Schalke 04 hat damit in der Bundesliga eine neue Benchmark gesetzt. „Es gibt keinen besseren Verein und keinen besseren Zeitpunkt, um diese Doku als Zeitzeugen-Dokument zu machen, weil wirklich alles thematisiert wird, was in dieser Zeit vorgekommen ist“, schwärmte Knäbel. „Man merkt, wie die Menschen zusammenfinden, wie die Menschen miteinander aufstehen, wie sie zueinander finden und wie dieses gemeinsame Dokumentation 'Zurück zum Wir' entsteht."

Das Spiel gegen St.Pauli hat in dieser Stadt und in diesem Verein so viel bewegt, darauf müssen wir jetzt aufbauen. Sebastian Buntkirchen, Direktor Fans und Vereinsangelengenheiten

Auch Schalkes Direktor Fans und Vereinsangelegenheiten Sebastian Buntkirchen ist von dem Ergebnis der Dokumentation und der Entwicklung im Verein begeistert: „Es musste passieren. Und es ist richtig gut, dass es passiert ist. Aber wenn man sich den Verlauf ansieht, wo wir hergekommen sind, wie sich auch die Zweitligasaison emotional entwickelt hat, dann hatten wir am Ende diese eine Chance. Und die hat der Verein genutzt.“ Diese Entwicklung müsse der Verein nun nutzen. „Das Spiel gegen St.Pauli hat in dieser Stadt und in diesem Verein so viel bewegt, darauf müssen wir jetzt aufbauen.“

Und er hatte gute Nachrichten bezüglich der Entwicklung der Mitgliederzahlen beim FC Schalke 04. „Der Verein wächst, gemessen an seinen Mitgliedern, stetig. Seitdem der Abstieg feststand, ist der Verein immer größer geworden. Und jetzt in der 1. Liga sind wir deutlich über 160.000“, erklärte Buntkirchen. Buntkirchen weiter: „Und damit ist Schalke 04 so groß wie nie zuvor.“