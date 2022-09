VfL Bochum: Stöger über Trainer Reis: "Zu 100 Prozent beim Verein"

Der Fehlstart des VfL Bochum nimmt immer größere Dimensionen an. Neben der fünften Niederlage, stehen Gerüchte über Trainer Thomas Reis im Raum - aber nicht in der VfL-Kabine, wie Kevin Stöger betont.

Nach der bitteren 0:2-Niederlage des VfL Bochum gegen Werder Bremen zeigte sich Kevin Stöger sprachlos, enttäuscht und sauer. Mit den Spekulationen um VfL-Trainer Thomas Reis stehe die nun fünfte Pleite im fünften Saisonspiel der Fußball-Bundesliga aber nicht im Zusammenhang.





"Ich glaube, er ist zu 100 Prozent beim Verein", habe der Fokus unter der Woche nur auf dem Werder-Spiel gelegen. "Wir waren voll fokussiert und ich denke, das hat man auch gesehen. Da gibt es für andere Themen keinen Platz." Zuletzt hatte es Medienberichte gegeben, Reis habe im Sommer einen Wechsel zum Rivalen FC Schalke erwogen. Der 48-Jährige dementierte dies. Sein Vertrag gilt nur noch für diese Saison.

Voller Fokus auf Revierderby gegen Schalke

"Wir schauen nicht nach links und rechts oder lesen zu viel Zeitung", mache Stöger die derzeitige Tabellensituation viel mehr zu schaffen. "Wir stehen jetzt da mit null Punkten, wieder mit leeren Händen und du fragst dich einfach nur, warum", zeigte sich der Mittelfeldspieler enttäuscht und sauer. "Man kann uns nicht absprechen, dass wir wollten, nur das Glück fehlt halt zurzeit. Da müssen wir noch mehr arbeiten, dass wir das wieder auf unsere Seite bekommen."

Trotz der Niederlagenserie und Tabellenplatz 18 sei das Klima in der Kabine nach wie vor intakt. Das soll dabei helfen, um am kommenden Samstag (10. September, 18:30 Uhr) im Revierderby gegen den FC Schalke zu bestehen. "Ich bin mir sicher, dass wir nächste Woche gegen Schalke ein geiles Spiel machen werden und endlich mit unseren Fans jubeln können", will ein hochmotivierter Stöger endlich die ersten Punkte der Saison einfahren.