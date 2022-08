Wechsel perfekt: Schalke holt Liverpool-Verteidiger van den Berg

Der Wechsel von Sepp van den Berg zum FC Schalke 04 ist perfekt. Der Abwehrspieler wird vom FC Liverpool ausgeliehen und erhält bei Königsblau die Nummer 5.

Der nächste Wechsel ist perfekt: Der FC Schalke 04 hat Sepp van den Berg vom FC Liverpool ausgeliehen. Der 20-jährige Innenverteidiger erhält bei Königsblau die Rückennummer fünf. Über die weiteren Modalitäten des Wechsel hatten beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Mit ihm haben wir einen schnellen, zweikampf- und spielstarken Innenverteidiger gewonnen, der den Konkurrenzkampf im Kader so beleben wird, wie wir es uns nach dem Abgang von Malick Thiaw vorgenommen haben“, freut sich Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. Im Buhlen um den Niederländer habe der FC Schalke große Konkurrenz gehabt. „Wir sind davon überzeugt, dass er das Potenzial hat, die dort entstandene Lücke zu schließen und er mit genau diesem Anspruch antreten wird.“

Van den Berg hatte das Fußballspielen einst beim PEC Zwolle begonnen. Dort durchlief er bis hin zur U19 sämtliche Mannschaften, ehe er den Sprung zu den Profis schaffte. Insgesamt kann er 21 Einsätze für den Verein in der Eredivisie verzeichnen. 2019 wechselte van den Berg zum FC Liverpool, wo er zunächst Teil der U21 war. In den vergangenen eineinhalb Jahren war der Innenverteidiger an Preston North End ausgeliehen, wo er 61-mal in der Championship zum Einsatz kam. Der U21-Nationalspieler der Niederlande hat demnach bislang bereits über 100 Profi-Spiele absolviert

„Sepp ist ein Spieler, der nicht nur aufmerksam verteidigt, sondern auch unser Aufbauspiel mitgestalten kann“, lobt ihn auch Schalkes Cheftrainer Frank Kramer. „Die Kombination aus Körperlichkeit und Technik, die sein Spiel auszeichnen, machen ihn zu einem interessanten Spieler für unsere Innenverteidigung. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Team zu haben.“

Van den Berg habe sich nach eigener Aussage riesig gefreut, als er hörte, dass Schalke 04 Interesse an ihm hätte: „Den endgültigen Ausschlag haben die Gespräche mit Rouven Schröder und Frank Kramer gegeben. Sie haben mich für den Weg, den sie hier auf Schalke eingeschlagen haben, begeistert. Diesen werde ich ab sofort mit voller Überzeugung mitgehen.“