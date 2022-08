Türkische Medien jubeln über " Schnäppchen" Kabak

Der S04 hat Ozan Kabak verkauft. Zu günstig? In Hoffenheim spielt er nun groß auf. Die türkischen Medien jubeln.

Beim 3:2 (2:2) gegen den VfL Bochum hat Ozan Kabak im dritten Spiel für seinen neuen Verein TSG Hoffenheim bereits sein zweites Tor erzielt. Bereits beim Sieg gegen Rödinghausen in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal traf der kantige Innenverteidiger in der Verlängerung mit dem Kopf und bewahrte so sein Team vor dem Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten.

Gegen Bochum war er erneut mit dem Kopf zur Stelle. In der Türkei verfolgen sie die Entwicklung ihres aus der Akademie von Galatasaray Istanbul stammenden Nationalspielers Kabak genau. Nach dem Sieg gegen Bochum überschlugen sich die Blätter und Online-Portale für den 22-Jährigen mit Lobeshymnen. Tenor: Kabak wird in Hoffenheim zum Torjäger.





Da stellt sich natürlich die Frage, ob der FC Schalke 04 seinen Abwehrspieler, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis 2024 hatte, vor wenigen Wochen nicht zu günstig abgegeben hat. Es wird kolportiert, dass S04 fünf Millionen Euro für den Türken erhalten haben soll. Sein Marktwert liegt inzwischen laut transfermarkt.de bei zehn Millionen Euro. Dennoch waren die Schalker froh, einen Großverdiener von der Gehaltsliste zu haben. „Ich bin sehr froh, dass ich in die Bundesliga zurückgekehrt bin. Die Bundesliga liegt mir vom Spielstil her“, sagte Kabak nun der „Yeni Safak“. Außerdem würden hier den jungen Spielern mehr Entwicklungsmöglichkeiten gegeben als in anderen Ligen.

Diese will er nun nutzen, um sich im beschaulichen Kraichgau wieder ins Rampenlicht zu spielen, nachdem seine Leihen zum FC Liverpool und zu Norwich City ihn nicht wirklich weitergebracht haben. Kabak kam 2019 für 15 Millionen Euro blutjung vom VfB Stuttgart zu den Knappen, konnte nach einem vielversprechenden Start dann aber seine Vorschusslorbeeren nicht nachhaltig rechtfertigen und gng mit dem S04 unter. Nun will er es besser machen. Sein Start war jedenfalls vielversprechend.