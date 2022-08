Schalke: So erklärt Simon Terodde seine Auswechslung

Der FC Schalke 04 erkämpfte sich im Samstags-Topspiel der Bundesliga ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Simon Terodde verließ nach 66 Minuten den Rasen.

Schalke spielte 2:2-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach und erzielte den Ausgleich in der Nachspielzeit. Wenn jemand das Spiel nicht gesehen hätte, würde er wahrscheinlich auf Torjäger Simon Terodde als Schalker Torschützen tippen. Doch dem war diesmal nicht so. Zum Zeitpunkt des Ausgleichstreffers stand der 34-Jährige nicht mehr auf dem Rasen.

Terodde wurde in der 66. Minute rausgenommen, für ihn kam Sebastian Polter ins Spiel. Warum? "Simon musste viel marschieren und war eine Zeit lang raus. Dann ist es gut, wenn ein Spieler nicht die Parkuhr macht, sondern einen frischen Mann fordert", erklärte Schalke-Trainer Frank Kramer gegenüber "Sky".

Schalke-Kapitän Terodde ergänzte: "Ich hatte keine gute Vorbereitung und habe ein paar Wochen gefehlt. Aufgrund der ersten Halbzeit musste ich dann Tribut zollen. Ich habe gemerkt, dass der Tank leer ist und mir gedacht, dass nun der Polter gegen die spielerisch starken Gladbacher anlaufen kann."





Der Torschützenkönig der letztjährigen Zweitliga-Saison fühlt sich im Unterhaus wohl. Aber: In der 1. Bundesliga spielt er dann doch viel lieber, wie er gegenüber "Sky" erläuterte. Terodde: "Jeder weiß, dass ich die zweite Liga richtig geil finde. Aber erste Liga, Schalke gegen Gladbach – man hat an den Leuten gesehen, dass sie das vermisst haben. Es ist schön, dass wir ihnen in der 93. Minute einen Punkt bescheren konnten und für uns ist es wichtig, dass wir zuhause ungeschlagen geblieben sind."