Schalke-Sportchef Knäbel traut Voss-Tecklenburg auch Männer-Job zu

Sportvorstand Peter Knäbel vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 traut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch einen Job im Männer-Fußball zu. „Fachlich ist das für mich klar. Eindeutig ja, sie könnte es“, sagte Knäbel der „Bild“-Zeitung. „Allerdings: Ihr Vertrag beim DFB läuft ja noch bis 2023. Und sie wird als Vorbild gebraucht, damit sie Frauenfußball weiter voranbringt. Da, wo sie jetzt ist, ist sie goldrichtig.“

Knäbel hatte Voss-Tecklenburg einst zur Schweizer Frauen-Nationalmannschaft geholt. Am Sonntag verlor sie mit der DFB-Auswahl unglücklich das EM-Finale gegen England. „Die Zeit könnte kommen für eine Trainerin in der Männer-Bundesliga. Es wäre auch wünschenswert. Nur: Die Diskussion darf nicht zum Marketing-Gag verkommen. In der Schweiz habe ich eine Profi-Trainerin für den Nachwuchsbereich angestellt. Und das hat gut funktioniert“, betonte Knäbel.