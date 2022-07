Schalke: Nächster Abgang - Marvin Pieringer vor Ausleihe

Nächster Abgang beim FC Schalke 04: Marvin Pieringer wird S04 leihweise verlassen und die Saison bei einem Zweitligisten verbringen.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 lüftet seinen Kader weiter kräftig durch. Nach den Verkäufen von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim/rund sieben Millionen Ablöse), Levent Mercan (Fatih Karagümrük/Türkei) und Rabbi Matondo (Glasgow Rangers/drei Millionen Euro), den Ausleihen von Can Bozdogan (FC Utrecht/500.000 Euro Leihgebühr), Reinhold Ranftl (Austria Wien) sowie dem Wechsel von Hamza Mendyl (ablösefrei zu OH Leuven/Belgien) steht nun der nächste Spieler vor dem Absprung.

Stürmer Marvin Pieringer, den die Königsblauen im Vorjahr vom SC Freiburg holten, steht nach übereinstimmenden Informationen von Sky Sport News und WAZ vor einer Ausleihe nach Paderborn. Der Zweitligist hat in seiner Offensivabteilung noch Bedarf.

Anfang Juli hatte Pieringer nach dem Schalker 1:0-Testsieg über den SC Verl noch voller Tatendrang Richtung Bundesliga geblickt. „Ich habe an Qualität dazugewonnen und bin bereit für die erste Liga“, meinte der 22-jährige Stürmer, der nach eigenem Bekunden insbesondere im physischen Bereich „einen Schritt nach vorne“ gemacht hat. Nach dem Trainingslager in Mittersill bewertete Pieringer seine Situation offenbar neu – und wagt nun einen Zwischenschritt Richtung Paderborn. Mitte Mai war der Stürmer von Schalke 04 fest aus Freiburg verpflichtet und mit einem Arbeitspapier bis Sommer 2024 ausgestattet worden. Zu seiner Freiburger Zeit war Pieringer nicht nur an die Königsblauen, sondern auch an die Würzburger Kickers verliehen. Nun folgt Leih-Akt Nummer drei.