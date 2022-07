Schalke: Perfekt - Kral wechselt zum S04

Es ist perfekt: Schalke 04 holt Mittelfeldspieler Alex Kral. Das verkündeten die Königsblauen am Donnerstagvormittag in Mittersill.

Noch am späten Mittwochabend traf der elfte Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers FC Schalke 04 im Trainingslager in Mittersill ein - am Donnerstagvormittag machten die Königsblauen das offiziell, was jeder schon wusste: Alex Kral, 24 Jahre alter Mittelfeldspieler, spielt mindestens in der kommenden Saison für die Königsblauen.

Die ablösefreie Verpflichtung macht eine Fifa-Sonderregel aufgrund des Ukraine-Krieges möglich. Kral spielte in der vergangenen Saison für West Ham United in der Premier League, gehört aber Spartak Moskau. Die Fifa hat nun alle Verträge ausländischer Spieler bei russischen oder ukrainischen Vereinen ausgesetzt. Sie können ablösefrei den Klub wechseln. Kral entschied sich trotz zahlreicher anderer Angebote für die Königsblauen.

Schalke-Sportchef Rouven Schröder warb wochenlang um Kral Sportdirektor Rouven Schröder hatte wochenlang um Kral geworben. Er sagt: „Bei Alex passt das Gesamtpaket mit Blick auf seine Position optimal. Er ist trotz seiner Größe von 1,87 Meter sehr beweglich, bringt ein hohes Laufpensum und eine gute Maximalgeschwindigkeit mit. Gegen den Ball agiert er clever und geschickt, schließt so Räume und antizipiert die Aktionen des Gegners sehr gut. Dazu ist er für seine 24 Jahre sehr erfahren und hat eine positive Körpersprache.“

Auch Trainer Frank Kramer freut sich: „Ich kenne Alex schon seit vielen Jahren, insbesondere aus seiner Zeit in tschechischen Juniorennationalmannschaften. Er soll mit seinem ausgeprägten Verständnis unser Spiel aus dem Mittelfeldzentrum heraus lenken. Auch unter Druck findet er häufig gute spielerische Lösungen. Ich freue mich, ihn in unserem Kader begrüßen zu dürfen.“

Kral trainierte am Donnerstagvormittag erstmals mit dem S04-Team. Er sagt: „Ich bin sehr froh darüber, meine Teamkollegen im Trainingslager kennenzulernen und erste Einheiten auf dem Platz zu absolvieren. Wir haben eine große Aufgabe in einer der besten Ligen Europas vor uns. Darauf wollen und werden wir uns bestmöglich vorbereiten.“

Der tschechische Nationalspieler wurde bei Slavia Prag ausgebildet, wechselte 2019 nach Moskau, lernte dort Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco kennen. Er bestritt über 140 Pflichtspieler in England, Russland und Tschechien.