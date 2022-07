Schalke: Verpflichtung von Mittelfeldspieler Alex Kral steht bevor

Der FC Schalke 04 wird erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen. Von Spartak Moskau soll Alex Kral auf Leihbasis verpflichtet werden.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht unmittelbar vor einem Transfer von Alex Kral. Der Aufsteiger bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Demnach soll der 24-Jährige für eine Saison von Spartak Moskau ausgeliehen werden. An diesem Donnerstag soll Kral bereits im Schalker Trainingslager in Mittersill eintreffen.

„Es ist richtig, dass wir die Verpflichtung von Alex Kral beabsichtigen. Es stehen noch einige formelle Themen aus, deswegen können wir euch an dieser Stelle nicht mehr sagen“, twitterte der Klub. Der tschechische Nationalspieler wird am Mittwoch zum Medizincheck erwartet und soll im Anschluss ins Trainingslager im österreichischen Mittersill reisen.

Kral nutzt die von der FIFA bis 2023 verlängerte Sonder-Transferregelung für ausländische Profis in Russland und der Ukraine infolge des Angriffskrieges. Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison leihweise bei West Ham United unter Vertrag, wo er jedoch kaum Spielzeit bekam.

Schalke 04: Kral soll der elfte Neuzugang sein

Mit einem Marktwert von sieben Millionen Euro wäre der Rechtsfuß der wertvollste Neuzugang bei Königsblau in diesem Sommer. Neben Schalke waren zuletzt auch Hertha BSC und RB Leipzig mit Kral in Verbindung gebracht worden. Insgesamt wäre Kral der elfte Schalke-Zugang in dieser Sommerpause.

Schalke-Zugänge auf einen Blick - von Defensive bis Offensive

Alexander Schwolow (Hertha BSC - Torwart)

Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen - Torwart)

Cedric Brunner (Arminia Bielefeld - rechter Verteidiger)

Maya Yoshida (Sampdoria Genua - Innenverteidiger)

Leo Greiml (Rapid Wien - Innenverteidiger)

Ibrahima Cissé (KAA Gent - Innenverteidiger)

Tom Krauß (1. FC Nürnberg - defensives Mittelfeld)

Tobias Mohr (1. FC Heidenheim - linkes Mittelfeld)

Florent Mollet (HSC Montpellier - offensives Mittelfeld)

Sebastian Polter (VfL Bochum - Sturm)