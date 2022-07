Ex-Schalke-Talent: Im zweiten Anlauf: Durchbruch bei Werder Bremen?

Benjamin Goller galt beim FC Schalke als vielversprechendes Talent. Bei Werder Bremen soll der Durchbruch in der Fußball-Bundesliga im zweiten Anlauf klappen.

Als Benjamin Goller 2019 den FC Schalke in Richtung Werder Bremen verließ, schmerzte die königsblaue Fan-Seele gleich doppelt. Der S04 musste ein verheißungsvolles Talent ziehen lassen und dann auch noch ablösefrei. An der Weser konnte sich Goller aber nicht durchsetzen - jedenfalls noch nicht.

Denn in der aktuellen Vorbereitung des Aufsteigers macht der Flügelspieler Werder-Trainer Ole Werner auf sich aufmerksam. Vier Tore hat Werder in den bisherigen drei Testspielen erzielt, an allen war Goller direkt beteiligt (ein Tor, drei Vorlagen). Der 23-Jährige nutzt seine Chance, die er eigentlich gar nicht bekommen sollte.

Vertragsverlängerung oder Verkauf

Die Werder-Verantwortlichen haben nämlich fest mit dem Verkauf des Rückkehrers geplant, dessen Vertrag nur noch für ein Jahr gilt. Vergangene Spielzeit war Goller an den Zweitligisten Karlsruher SC ausgeliehen, wie schon in der Saison 2020/21. Zwischenzeitlich wurde der Ex-Schalker für ein halbes Jahr direkt weiter nach Darmstadt geschickt. Nach drei Leihgeschäften standen die Zeichen daher auf Trennung.

Benjamin Goller kam 2016 aus der U17 der Stuttgarter Kickers in die Jugendabteilung des FC Schalke. Für die U19 absolvierte er 60 Spiele, in denen er 17 Tore erzielte und weitere 26 vorbereitete. Der Sprung zu den Profis gelang ihm aber nicht. Goller kam nur in einem einzigen Pflichtspiel kam Goller zum Einsatz (59 Minuten). 2019 wechselte er ablösefrei zu Werder Bremen und absolvierte zehn Bundesligaspiele. Der Durchbruch gelang ihm dort aber auch nicht, der 23-Jährige wurde insgesamt dreimal verliehen (Karlsruher SC, Darmstadt 98). Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Außerdem ist Gollers Außenstürmer-Position im von Werner bevorzugten 3-5-2-System nicht vorhanden. Doch im Testspiel gegen Besiktas Istanbul (1:2) lief Goller überraschend als Rechtsverteidiger auf, bereite den Werder-Treffer vor und spielte defensiv solide auf der ungewohnten Position. "Benni (Benjamin, Anm. d. Red.) macht seine Sache gut, was mich sehr freut. Er zeigt auch im Training, was er draufhat und hat sich gut in die Gruppe eingefügt", ist Werner voll des Lobes.

Durch die starken Leistungen darf sich der schnelle Außenbahnspieler berechtigte Hoffnungen auf einen weiteren Verbleib an der Weser machen. "Man wird sehen, wie sich das bei uns entwickelt und welche Perspektive wir ihm bieten können", so Werner. Etwas verspätet könnte Goller doch noch der Durchbruch in der Bundesliga gelingen.