Schalke: Leihspieler - zwei Mann freigestellt für Transfergespräche

Einige Leih-Rückkehrer sind heute wieder ins Training von Schalke 04 eingestiegen. Bei zwei Profis bahnt sich nun ein kurzfristiger Abgang an.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat wohl Abnehmer für zwei der sechs Leih-Rückkehrer gefunden. Wie die Schalker nun erklärt haben, sind Linksverteidiger Hamza Mendyl (24) und Mittelfeldspieler Levent Mercan (21) kurzfristig für Transfergespräche freigestellt. Eigentlich war geplant, dass das Duo am heutigen Montag wieder ins Mannschaftstraining der Gelsenkirchener einsteigt.

Daraus wird erst einmal nichts. Klar ist aber: Die Verantwortlichen von S04 dürften dankbar sein, dass Abnehmer für Mendyl (zuletzt ausgeliehen an Gaziantep) und Mercan (zuletzt ausgeliehen an Karagümrük) in Sicht sind. Mit beiden Profis planen die Schalker sportlich nicht mehr.

Schalke: Harit und Kabak bekommen Zeit für die Vereinssuche

Ebenfalls noch nicht wieder ins Training eingestiegen sind – wie berichtet – Ozan Kabak (zuletzt Norwich City) und Amine Harit (zuletzt Olympique Marseille). Die beiden hoch bezahlten Profis haben von den Schalkern noch einige Tage Zeit bekommen, um sich um ihre Zukunft zu kümmern. Das Duo wird nun frühestens ab Donnerstag auf Schalke zurückerwartet.

Heißt: Von den sechs Leih-Rückkehrern sind an diesem Montag zunächst nur zwei Profis wieder auf Schalke: Rabbi Matondo (zuletzt Cercle Brügge) und Can Bozdogan (zuletzt Besiktas). Unter Trainer Frank Kramer soll auch das Duo fit für die kommende Spielzeit gemacht werden – wenngleich wohl weder Matondo noch Bozdogan in der Bundesliga weiter für Schalke spielen werden. Es gebe „aktuell keine Hintertür“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt. Die Rückkehrer sollen die Königsblauen noch in diesem Sommer verlassen.

Neben Matondo und Bozdogan gibt es an diesem Montag auf Schalke in Marcin Kaminski einen weiteren Rückkehrer. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger durfte seinen Urlaub um zwei Wochen verlängern, da er bis Mitte Juni mit der polnischen Nationalmannschaft unterwegs war. Für ihn stehen zum Auftakt medizinische Untersuchungen auf dem Programm.