Schalke präsentiert neues Heimtrikot nach Ausrüster-Wechsel

Der FC Schalke 04 hat nach der Rückkehr zu Ausrüster Adidas am Mittwoch sein neues Heimtrikot vorgestellt.

Erstmals seit vier Jahren wird der FC Schalke 04 am Mittwochabend wieder in Trikots von Adidas auflaufen. Einige Stunden vor dem Testspiel-Auftakt beim VfB Hüls (18 Uhr) präsentierte S04 sein neues Heimtrikot.

Große Überraschungen gibt es dabei nicht. Der Dress ist klassisch in blau mit weißen Details am V-Ausschnitt-Kragen und der Seite gehalten. Auf den Ärmeln prangen die für Adidas typischen drei Streifen, im Nacken ein S04-Schriftzug. Das Logo von Vivawest ziert die Trikotbrust, wenngleich sich ein Abschied des Hauptsponsors anbahnt. Die Knappen werden in weißen Hosen und blauen Socken auflaufen.





"Natürlich erstrahlen wir auch in der Bundesliga in unseren Vereinsfarben – auf dem Platz und auf den Tribünen. Dabei zeigen wir uns im schlichten Design. Bodenständig, klassisch, königsblau. So soll es sein", wird Vorstandschef Dr. Bernd Schröder zitiert. Am 15. Juli soll das neue Trikot in den Verkauf gehen.

In den vergangenen vier Spielzeiten wurde Schalke vom englischen Sportartikelhersteller Umbro ausgerüstet. Zuvor stellte Adidas Schalkes Trikots bereits jahrzehntelang her. Bei der jetzigen Zusammenarbeit ist der Vertragspartner aber nicht Adidas, sondern 11teamsports. Die Kooperation mit dem Online-Sportshop ist auf fünf Jahre angelegt. Sie soll dem Revierklub laut der WAZ bis zu drei Millionen Euro pro Saison einbringen.