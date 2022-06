Schalke: Corona und längere Pause - diese Spieler fehlten zum Auftakt

Am Mittwoch gab es die erste Einheit beim FC Schalke nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Einige Akteure waren noch nicht dabei.

Der FC Schalke ist in die Vorbereitung gestartet. Nachdem in den letzten Tagen die Leistungsdiagnostik auf dem Plan stand, ging es am Mittwoch wieder auf den Platz.

Rund 1000 Fans wollten die erste Einheit im Parkstadion verfolgen. Einige Spieler konnten sie allerdings noch nicht bestaunen - aus verschiedenen Gründen.

So fehlten zum Beispiel Tom Krauß, Florian Flick, Blendi Idrizi, Malick Thiaw, Marcin Kaminski, Marius Lode, weil sie Sonderurlaub bekommen haben, nachdem sie noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren.





Florent Mollet fehlte aus privaten Gründen, bei Marvin Pieringer gab es einen positiven Corona-Schnelltest. Leo Greiml trainierte nach seinem Kreuzbandriss individuell und Marius Bülter (Sehnenscheidenentzündung am Fuß) setzte vorsichtshalber aus.

Daher gab es zum Auftakt nur 16 Feldspieler und vier Keeper zu bestaunen. Unter ihnen auch Sidi Sané, der junge von Bruder von Leroy Sané.

Auf der Homepage der Königsblauen bilanzierte S04-Trainer Frank Kramer den ersten Tag: "Es hat Spaß gemacht, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Das Drumherum im Vorfeld mit den Tests und Untersuchungen der vergangenen beiden Tage muss natürlich auch sein, um den aktuellen Leistungsstand abzufragen. Doch erst auf dem Platz geht es dann so richtig ab. Und das heute, bei diesem tollen Wetter, mit den vielen Fans zu erleben – da geht einem das Herz auf."