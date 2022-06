VfL Bochum: Perfekt: Polter wechselt zum Revier-Rivalen

Die Bestätigung ist da. Der VfL Bochum und Sebastian Polter gehen getrennte Wege. Der Stürmer wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04.

Seit dem Wochenende ist die Katze aus dem Sack. Am Montag wurde der Wechsel von Sebastian Polter vom VfL Bochum zum FC Schalke offiziell bestätigt. Knapp 1,5 Millionen soll sich der Aufsteiger die Dienste des Stürmers, der in der letzten Spielzeit zehn Mal traf, kosten lassen.

„Nach einigen Gesprächen mit dem Spieler aufgrund der öffentlichen Diskussion haben wir uns intern beraten und eine Bewertung der Situation vorgenommen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es zukünftig keinen gemeinsamen Weg von Sebastian Polter und dem VfL geben wird“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. „Wir bedanken uns bei Sebastian Polter für seinen Einsatz und seinen Anteil am Klassenerhalt und wünschen ihm alles Gute.“

Klingt nach viel Unmut in Bochum über den Wechsel, der so nicht zu erwarten war. Zuerst hieß es, Polter würde von Eintracht Frankfurt umworben, nun wurde es Schalke.

Die Königsblauen, die Polter bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag genommen haben, erklären in Form von Sportdirektor Rouven Schröder: "„Mit Sebastian gewinnen wir einen robusten Mittelstürmer, der für seine Größe eine gute Geschwindigkeit mitbringt und ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen besitzt. Er kennt die Bundesliga, ist ein Typ und weiß, worauf es ankommt. Als erfahrener Spieler, mit über 350 Profi-Spielen auf dem Konto, soll er in der kommenden Saison auf dem Platz mit vorangehen.“

Was Polter vorhat, er erklärt nach seiner Unterschrift: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Schalke ist ein großer Club, der in die Bundesliga gehört. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um in der kommenden Saison die Klasse zu halten. Daran werde ich vom ersten Tag an alles setzen."