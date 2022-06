Borussia Dortmund soll nun einen konkreten Nachfolger für Erling Haaland im Visier haben. Der Stürmer kennt die Bundesliga bereits und hat seine Visitenkarte hinterlassen.

Wie die "Bild" berichtet, verhandeln Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam über einen Transfer von Sébastien Haller. Der Ivorer soll sein Interesse an einer Bundesliga-Rückkehr und der Nachfolge von Erling Haaland beim BVB signalisiert haben. Haller spielte von 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt und erzielte in zwei Saisons 24 Tore.

Laut der "Bild" soll der BVB 33 Millionen Euro plus Boni für den noch bis 2025 an seinen derzeitigen Klub gebundenen Mittelstürmer bieten. Ajax fordere allerdings weit über 38 Millionen plus etwaiger Bonuszahlungen für die Dienste Hallers.

Haller soll BVB der Premier League vorziehen

Bemerkenswert: Weil Hallers Erfahrungen mit der Premier League bei seinem Ex-Klub West Ham United nicht immer die besten waren, sei er bereit, zu Gunsten des BVB auf besser dotierte Offerten aus der englischen Elite-Liga zu verzichten. In Dortmund wäre Haller der noch gesuchte wuchtige Mittelstürmer. Der bereits verpflichtete Karim Adeyemi ist kein direkter Haaland-Ersatz.

Seine Qualität hat Haller auch in der abgelaufenen Saison hinreichend unter Beweis gestellt. In 31 Spielen in der Eredivisie gelangen ihm 21 Tore und sieben Vorlagen. Für Furore sorgten vor allem seine Auftritte in der Champions League, wo er in acht Spielen unglaubliche elf Treffer erzielte und zwei Vorlagen lieferte.