Schalke: Abgang oder Verbleib von Churlinov? So ist der Stand

Läuft der bisher ausgeliehene Darko Churlinov auch nach dem Aufstieg für Schalke 04 auf? Derzeit herrscht laut der WAZ Stillstand in den Verhandlungen.

Der FC Schalke 04 könnte in Darko Churlinov einen Aufstiegshelden verlieren. Ein Transfer des nordmazedonischen Nationalspielers zu S04 ist Medienberichten zufolge ziemlich fraglich. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart an den Revierklub ausgeliehen. Bei seinem Stammklub steht er bis 2024 unter Vertrag. Zwar würde Schalke den Flügelflitzer gerne behalten - und auch der Offensivmann liebäugelt mit einem Verbleib.

Das Problem: Die Königsblauen würden Churlinov laut WAZ gerne für eine weitere Saison ausleihen - aber ohne Kaufpflicht, die Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat allerdings als Bedingung für eine weitere Leihe genannt haben soll. Die Ablöseforderungen des VfB belaufen sich laut WAZ auf eine "beträchtliche siebenstellige Summe". Geld, das die finanziell gebeutelten Schalker an anderen Stellen investieren möchten.

Alle Infos zum Churlinov-Poker gibt es bei den Kollegen der WAZ

Während Sky von vorerst gescheiterten Gesprächen berichtet, ist ein erneuter Wechsel Churlinovs zu den Knappen der WAZ zufolge noch nicht final geplatzt. Derzeit gibt es zwar keine Bewegung in den Verhandlungen. Doch mit Blick auf das von Anfang Juli bis Ende August geöffnete Transferfenster bleiben Schalkes Verantwortliche um Sportdirektor Rouven Schröder gelassen.

Churlinov kam in der Aufstiegssaison in 22 Zweitliga-Partien für Schalke zum Einsatz. Er erzielte zwei Tore und bereitete sechs Treffer vor. Vor allem in der Endphase der Saison entwickelte er sich zu einem wichtigen Faktor für die Königsblauen.