Schalke: Termin, Plattform, Titel - Neue Details zur Aufstiegsdoku

Der FC Schalke wurde in der Aufstiegssaison von einem TV-Team begleitet und verspricht seinen Fans nun exklusive Blicke hinter die Kulissen.

Den Aufstieg zum Mitnehmen, ein bisschen jedenfalls, gab es am Sonntag in der Schalker Arena: Die mehr als 4000 Anwesenden auf der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 hatten noch einmal die Möglichkeit, ein Stück vom Aufstiegsrasen zu kaufen – des Rasens, der in der Veltins-Arena lag, als Schalke am 7. Mai mit einem denkwürdigen 3:2 über den FC St. Pauli die Rückkehr in die Bundesliga zurückkehrte.

Eine Erinnerung an eine unvergessliche Saison, aber lange nicht die einzige: Auf der Versammlung gab der Verein auch bekannt, wo und wann die Langzeit-TV-Dokumentation zu sehen sein wird, die während der Saison gedreht wurde. Mehr als ein Jahr wurden Schalkes Mannschaft und Verantwortliche begleitet, vom Absturz in die 2. Liga bis zum Wiederaufstieg.

Schalke 04: Wo und wann läuft die Aufstiegs-Doku?

Dass eine solche Doku in Planung war, hatte Sportvorstand Peter Knäbel schon vor etwa einen halben Jahr verraten. „So sollen Einblicke entstehen, die es vorher in diesem Umfang und dieser Tiefe noch nicht gegeben hat“, sagte er damals gegenüber der Bild-Zeitung. Gedreht wurde der Großteil des Materials von Schalke-TV, produziert von Warner Brothers. Unklar war bislang aber, wann und wo der fertige Film am Ende zu sehen ist.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag schaffte der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder jetzt mehr Klarheit: Die Doku „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ wird auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein, Teile sollen aber auch im Free-TV ausgestrahlt werden. Dazu werde es ein exklusives Angebot für Schalke-Mitglieder geben, die kein RTL+-Abo abschließen wollen. Losgehen soll es im Herbst „2022“, einen genauen Termin nannte Schröder nicht.

Schalke veröffentlichte bereits einen kleinen Ausschnitt des Films

Einen kleinen Ausschnitt veröffentlichte Schalke bereits Anfang Mai auf seinem Twitter-Kanal, als der Aufstieg feststand. Zu sehen sind die Schalker Profis, die nach dem Sieg über St. Pauli in der Kabine tanzen und Simon Terodde feiern, den Doppeltorschützen an diesem Abend, Torschützenkönig 21/22 und Rekordtorjäger der 2. Bundesliga: „Simon on fire“ singen die Schalker zur Melodie von Galas „Freed vom Desire“ – in Fußball-Stadien besonders als „Will Grigg’s on fire“ bekannt geworden.

Ähnliche Dokus gibt es bereits viele, Vorbilder für Schalke sind beispielsweise Manchester City oder Leeds United. Auch über Borussia Dortmund und Bayern München gibt es entsprechende Filme. Nun dürfen sich auch die Schalke-Fans auf exklusive Einblicke hinter die Kulissen ihres Clubs und ihrer Mannschaft freuen. Und dass der Film ein Happy End hat – das wissen sie ja auch schon seit dem 7. Mai.