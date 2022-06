Schalke: Nur ein Zweitliga-Rasen war besser

Bei der Auszeichnung der besten Rasenqualität unter den deutschen Fußball-Zweitligisten landet der FC Schalke 04 auf dem zweiten Platz. Der Vorjahressieger verteidigt seinen Titel.

In der abgelaufenen Zweitliga-Saison feierte der FC Schalke 04 die Meisterschaft und stieg in die Bundesliga auf. An einem weiteren Titel sind die Königsblauen - oder besser gesagt: ihre Greenkeeper - knapp vorbeigeschrammt. Denn der Rasen in der S04-Arena wurde beim "Pitch of the Year"-Award der Deutschen Fußball-Liga (DFL) auf den zweiten Platz gewählt. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für die beste Rasenqualität, die bereits seit 2014 von der DFL vergeben wird.

Unter den Zweitligisten schnitt allein Holstein Kiel besser ab. Damit verteidigt der Nordklub den Titel. Der SV Darmstadt belegt den dritten Platz. Über die qualitativ beste Spielfläche aller Bundesligisten verfügt Bayer Leverkusen, gefolgt von dem FC Bayern und VfL Wolfsburg.

Schalke: Vom Aufstiegsrasen ist nicht mehr viel übrig

Die Bewertung erfolgt nach einem dreigeteilten System. Sie basiert auf einer Datenmessung, die einerseits von einer Jury und andererseits von den Greenkeepern vor Ort durchgeführt wird. Zudem haben Mannschaftskapitäne und Schiedsrichter nach jedem Spieltag Noten vergeben für den Rasen, auf dem sie im Einsatz waren. Die Ehrung der Award-Gewinner erfolgt im August im Rahmen eines geplanten Informationstreffen für Greenkeeper. Hintergrund der Auszeichnung: Sie soll laut DFL "zur Förderung des Qualitätskonzeptes der Stadionrasenflächen" beitragen.

Von dem Spielfeld, auf dem Schalke in der beendeten Saison im Einsatz war, dürfte allerdings nicht mehr viel übrig sein. Nachdem der Aufstieg beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli im letzten Heimspiel perfekt gemacht wurde, strömten etliche Fans auf den Platz und plünderten den Rasen. Am vergangenen Wochenende hatte S04 dann einen offiziellen Rasenverkauf veranstaltet, Fans konnten ein Stück des Aufstiegsgrün erwerben.