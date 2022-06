Schalke: DFB-Pokal-Gegner steigt auf - S04-Spiel wohl in Bremen oder Oldenburg

Der Bremer SV ist in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Erst das DFB-Pokal-Los FC Schalke 04, nun der Aufstieg: Der BSV kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus.

Nach den Kickers Emden ist auch der Bremer SV in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Der BSV besiegte am vergangenen Wochenende Concordia Hamburg im entscheidenden Relegationsspiel. 3:1 hieß es am Ende vor über 2000 Zuschauern für den Bremer SV.

Endlich, nach fünf gescheiterten Versuchen, stand der Rekordmeister der Bremen-Liga vor der Krönung: dem Aufstieg in die Regionalliga. Dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. "Ich hab einfach nur Bock zu feiern und trink' heute ein Bier nach dem anderen", kündigte Keeper Malte Seemaann gegenüber dem Portal "butenunbinnen.de" an. Ab Pfingstmontag geben die Bremer Aufstiegshelden dann auf Mallorca im Bier-Bereich ordentlich Gas.

Derweil haben die Verantwortlichen alle Hände voll zu tun. Denn Aufstiegstrainer Benjamin Eta verlässt den Verein, ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Zudem steht am letzten Juli-Wochenende das DFB-Pokal-Spiel gegen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 an.

BSV-Vorstand Tore Felgendreher sagte gegenüber der Bild-Zeitung, dass ein Umzug nach Oldenburg in Erwägung gezogen wird: "Wir prüfen, welches Stadion infrage kommt. Das Marschweg-Stadion ist eine Option, die von der Größe her gut passen könnte. Aber es stehen auch noch Ende der Woche Gespräche über das Bremer Weserstadion an. Wir hoffen, dass wir Ende der nächsten Woche Klarheit über den Austragungsort haben." Und nun müssen, ja dürfen, Felgendreher und Co. noch die Regionalliga-Nord-Saison 2022/2023 planen. Einiges los beim Bremer SV.