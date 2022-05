DFB-Pokal: So reagieren Schalke und der VfL Bochum auf die Erstrunden-Gegner

Die Paarungen der ersten Runde im DFB-Pokal wurden gezogen. So reagieren Schalke 04 und der VfL Bochum auf die Gegner.

Der FC Schalke muss in der ersten Runde im DFB-Pokal zum Oberligisten Bremer SV. Eine mehr als machbare Aufgabe zum Start in den Pokalwettbewerb, die Kevin Großkreutz den Königsblauen zuloste.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder betonte nach der Auslosung: „Wir freuen uns auf unser Spiel in der 1. Pokalrunde beim Bremer SV. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die zweite Runde erreichen und gut in die Saison starten. Dafür braucht es gegen einen hoch motivierten Gegner unsere volle Konzentration und Respekt vor der Aufgabe. Wir werden uns bestmöglich auf diese erste Partie vorbereiten.“

Etwas schwieriger wird auf dem Papier die Begegnung des VfL Bochum gegen den Drittligaabsteiger Viktoria Berlin, der nach Einschätzung von VfL-Trainer Thomas Reis "sicher sofort wieder aufsteigen möchte."

VfL-Sportgeschäftsführer Sebastian Schindzielorz erklärte: "Für uns wird es das allererste Duell mit Viktoria Berlin sein. Die Auslosung im DFB-Pokal ist immer wieder spannend. Sie haben in der vergangenen Saison in einer stark besetzten 3. Liga nur knapp den Klassenerhalt verpasst. Wir wissen, dass man in diesen Spielen hochkonzentriert zu Werke gehen muss. Das wollen wir in der 1. Runde zeigen und unserer Favoritenrolle gerecht werden."

Alle Partien in der Übersicht:

- 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt

- FC Viktoria Köln - Bayern München

- Stuttgarter Kickers - Greuther Fürth

- CZ Jena - VfL Wolfsburg

- Bremer SV - Schalke 04

- Energie Cottbus - SV Werder Bremen

- Erzgebirge Aue - Mainz 05

- SpVgg Bayreuth - Hamburger SV

- SV Straelen - FC St. Pauli

- TuS BW Lohne - FC Augsburg

- SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

- FC Ingolstadt - Darmstadt 98

- SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach

- 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

- TSV 1860 München - Borussia Dortmund

- Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

- Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

- FV Illertissen - 1. FC Heidenheim

- SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim

- FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn

- SW Rehden - SV Sandhausen

- SV Elversberg - Bayer Leverkusen

- Chemnitzer FC - Union Berlin

- FC Viktoria Berlin - VfL Bochum

- Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

- FC Teutonia Ottensen - RB Leipzig

- TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

- TSV Schott Mainz - Hannover 96

- 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg

- VfB Lübeck - Hansa Rostock

- FV Engers 07 - Arminia Bielefeld

- SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln