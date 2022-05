1. FC Köln: Wechsel zum BVB - erster Millionentransfer ist durch

Der erste Millionentransfer beim 1. FC Köln ist perfekt. Salih Özcan folgt dem Ruf des BVB.

Der 1. FC Köln muss den Abgang von Salih Özcan zu Borussia Dortmund verkraften. Nach einer tollen Saison wechselt das FC-Urgestein, Özcan spielt seit 15 Jahren für die Kölner, zu Borussia Dortmund.

Dank einer Ausstiegsklausel, die bei knapp sechs Millionen Euro liegen soll, kann der Mittelfeldspieler zum BVB wechseln. Beim BVB unterschrieb der Shootingstar der abgelaufenen Spielzeit einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Kaderplanung Köln - sichere Transfers Zugänge: Noah Katterbach (nach Leihe zum FC Basel), Dimitrios Limnnios (nach Leihe zu Twente Enschede), Linton Maina (Hannover 96) Abgänge: Tomas Ostrak (St. Louis CITY SC), Louis Schaub, Jannes Horn (beide unbekannt), Salih Özcan (BVB)

FC-Geschäftsführer Christian Keller betont: „Salih ist ein Kölner Eigengewächs, der hier eine hervorragende Entwicklung genommen hat. Nachdem sich Steffen Baumgart im vergangenen Jahr für seinen Verbleib starkgemacht hat, hat Salih das Vertrauen über die gesamte Saison mit Leistung zurückgezahlt. Ich habe immer betont, dass wir es am liebsten gesehen hätten, wenn Salih bei uns geblieben wäre. Dafür haben wir als 1. FC Köln alles in die Waagschale geworfen. Aber er hat sich für eine neue Herausforderung auf einem zugegebenermaßen höheren Niveau entschieden.“

Dem Spieler, der nun in der Champions League an den Start geht, fällt es nicht leicht, seinen Heimatverein zu verlassen. "Den FC zu verlassen, fällt mir nicht leicht. Und das ist ehrlich gesagt untertrieben. Ich bin Kölner, habe beim FC mehr als die Hälfte meines bisherigen Lebens verbracht und das Geißbockheim ist mein zweites Zuhause. Der 1. FC Köln war immer mein erster Ansprechpartner und ich weiß, dass die FC-Verantwortlichen und auch die Fans alles für meinen Verbleib in Köln getan haben. Dafür bin ich sehr dankbar und darauf bin ich auch ein bisschen stolz."

Die "schwerste und emotionalste Entscheidung, die ich in meiner bisherigen Karriere zu treffen hatte", führt ihn nun ins Ruhrgebiet, Özcan ist gespannt, was nun auf ihn wartet: "Jetzt habe ich das Gefühl, dass der Zeitpunkt für mich gekommen ist, um herauszufinden, wie weit ich sportlich kommen kann und deshalb möchte ich die Chance, die mir Borussia Dortmund bietet, nutzen. Ich hoffe, dass die Fans meine Entscheidung nachvollziehen können. Der BVB gehört zu den größten Klubs in Europa. Ein Fußballprofi bekommt nicht oft die Möglichkeit, zu einem Verein zu wechseln, der sowohl um die Meisterschaft als auch regelmäßig in der Champions League spielt und zudem eine ähnlich emotionale Fanszene hat wie der FC. Auch, wenn ich ab nächster Saison ein anderes Trikot trage: Ich werde den 1. FC Köln für immer in meinem Herzen tragen, daran kann niemand etwas ändern, und das wird immer so sein.“

Köln trauert um das Eigengewächs, der BVB freut sich auf einen spannenden Profi. „Salih Özcan ist einer der Aufsteiger der abgelaufenen Bundesliga-Saison und war im zentralen defensiven Mittelfeld maßgeblich an der erfolgreichen Spielzeit des FC beteiligt. Er ist ein ungemein zweikampf- und kopfballstarker Spieler. Einer, der dorthin geht, wo es weh tut und kompromisslos alles dafür gibt, dass seine Mannschaft Erfolg hat. Seine Mentalität und seine Physis, gepaart mit seiner Spielintelligenz, werden unserer Mannschaft guttun“, erklärt der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.