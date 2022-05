Sommerhaus der Stars: Mölders und Basler in Staffel sieben dabei

Eine Fußball-Doppelspitze im Sommerhaus der Stars gab es bisher noch nicht. Nun ist es soweit.

Freunde des gepflegten Doppelpasses. In der siebten Staffel des Sommerhaus der Stars (RTL) wird es sportlich. Und das im Doppelpack. Der gebürtige Essener und Kultstürmer Sascha Mölders wird mit seiner Frau Ivonne einziehen, zudem Mario Basler, der für RWE, Bayern München und Werder Bremen spielte. Basler zieht mit seiner Freundin Doris Büld ein.

Sportler gab es bisher schon einige im Sommerhaus der Stars. Aber nicht im Doppelpack. In der ersten Staffel spielte Thorsten Legat mit seiner Frau Alexandra um die Siegprämie. Später versuchte es Boxer Rene Weller mit seiner Frau Rosemarie.

Die Teilnehmer der siebten Staffel Sascha Mölders und Ivonne Mölders Mario Basler und Doris Büld Ex-Dschungelcamperin Kader Loth und Ismet Atli Patrick Romer und Antonia Hemmer (Bauer sucht Frau) Cosimo Citolo (DSDS) und Nathalie Gaus Eric Sindermann (Promi Big Brother) und Katharina Hambuechen YouTuber Marcel Dähne und Lisa Wienberger Stephen Dürr („Alles was zählt“) und Katharina Dürr

Nun Mölders und Basler. Trash- und Fußballfreunde werden auf ihre Kosten kommen. Denn das Fußball-Duo steht für vieles, aber sicher nicht für wenig Sprüche und Langeweile.

RTL betont auf seiner Homepage: Unter dem Motto "No pain, no gain" – also "ohne Fleiß, kein Preis" tritt das Ehepaar Mölders hoffnungsvoll zu seinem Reality-TV-Debüt an.

Basler hat da schon mehr Erfahrungen vorzuweisen. Er zeigte sich zum Beispiel bei "Promi Big Brother", bei "Grill den Henssler" oder bei "Schlag den Star". Jeweils alleine, nun will er mit seiner Partnerin das Promipaar 2022 werden.

Wir sind gespannt...