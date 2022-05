BVB-Trainer: "Wenn ich auf die Tabelle schaue und 50 Gegentore sehe..."

Während der VfL Bochum das Westfalenstadion stürmte und 4:3 gewann, haderte man bei Borussia Dortmund - mal wieder - mit den eigenen Fehlern.

Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund, war nach der 3:4-Derbyniederlage gegen den VfL Bochum bedient.

"Es ist enttäuschend. Dabei haben wir auf den schnellen Rückstand gut reagiert, haben verdient den Ausgleich geschossen, hatten rund um das 2:2 viele Torchancen. Nach der Pause sind wir verdient mit 3:2 in Führung gegangen. Leider haben wir nicht das vierte Tor gemacht. In einer Phase, in der wir eine gefühlte Müdigkeit ausgestrahlt haben, hat Bochum mit einer abgefälschten Flanke und nach einem Schuss aus zwei Metern an die Hand das 4:3 erzielt. In der Summe haben wir zu viele Gegentore gekriegt. Wenn ich auf die Tabelle schaue und 50 Gegentore sehe, ist klar, was unsere Kernthematik ist. Wir hätten heute acht oder neun Tore schießen können, haben aber nur drei gemacht", wird der 45-Jährige in den Vereinsmedien des BVB zitiert.





Auch Julian Brandt machte aus der Enttäuschung nach der Derbyniederlage - schon im Hinspiel kam der BVB in Bochum nicht über ein 1:1-Remis hinaus - kein Geheimnis. Brandt: "Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Das eine ist, das Spiel zu verlieren; das andere ist, sich dann zurecht auspfeifen lassen zu müssen. Wir waren nach dem schnellen 0:2 eigentlich ganz gut drin im Spiel, haben es dann auch zwischenzeitlich gedreht. Die beiden Gegentore am Ende waren unnötig. Es war eigentlich ein klassisches Fußballspiel nach dem Motto: Wenn du vorne die Dinger nicht machst, trifft der Gegner. Wir müssen einfach kaltschnäuziger sein. Aber so läuft es dann manchmal. Das macht den Nachmittag am Ende bitter."

Ich will relativ klar sagen: Was in den letzten Tagen passiert ist, wie das Thema behandelt wurde, war einfach nur widerlich. Ich kann einfach nur mein Beileid aussprechen und den Familienangehörigen und Freunden viel Kraft aussprechen für die nächsten Tage. Marco Rose über den Tod von Mino Raiola

Doch einen Dortmunder interessierte die Derby-Niederlage nur am Rande. Dreifach-Torschütze Erling Haaland erfuhr nach dem Spiel vom Tod seines Beraters Mino Raiola (54). Der Norweger trauert und meldete sich am Abend via Instagram zu Wort - mit zwei Worten: "Der Beste."

Rose äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung über den pietätlosen Umgang der Medien mit der traurigen Nachricht. Rose in der Bild: "Ich bin ganz ehrlich. Ich werde jetzt von der Information überrascht. Ich will relativ klar sagen: Was in den letzten Tagen passiert ist, wie das Thema behandelt wurde, war einfach nur widerlich. Ich kann einfach nur mein Beileid aussprechen und den Familienangehörigen und Freunden viel Kraft aussprechen für die nächsten Tage. Und die Zeit der Trauer geben. Ansonsten möchte ich dazu nichts sagen."