BVB: Rekord-Torjäger Haaland würdigt Raiola - "Der Beste"

Das 3:4 seines BVB gegen den VfL Bochum konnte Erling Haaland gar nicht so richtig weh tun. Erst nach dem Spiel war der Norweger geschockt. Er erfuhr vom Tod seines Beraters.

Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland hat auf den Tod seines Beraters Mino Raiola reagiert und ihn dabei mit einem gemeinsamen Foto gewürdigt. "Der Beste", schrieb der 21 Jahre alte Norweger am Samstagabend auf seinem verifizierten Instagram-Konto zu einem Herzchen und zu dem Bild, das ihn sitzend neben dem stehenden und lächelnden Italiener zeigt. Auf dem Tisch vor ihnen liegt unter anderem eine Autogrammkarte des BVB.

Zuvor hatte Haaland am Samstag beim 3:4 (2:2) im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum alle drei Dortmunder Tore erzielt. Haaland ist mit seinem Dreierpack gegen Bochum ein Bundesliga-Rekord gelungen. Der Ausnahmestürmer erzielte für Borussia Dortmund die Treffer 58., 59. und Tor Nummer 60. - und das alles in nur 65 Spielen. So eine Bilanz konnte kein anderer Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse zuvor vorweisen.

Haaland erfuhr erst nach dem Spiel vom Tod seines Beraters. Raiolas Familie hatte auf dem verifizierten Twitter-Account des Spieleragenten die Nachricht von seinem Tod verbreitet. Einer der ersten, die der Familie ihr Beileid bekundeten, war kurz darauf Haalands Vater Alfie gewesen. "Ruhe in Frieden. Der Beste", schrieb er unmittelbar nach der Todesnachricht auf Twitter. Sein Sohn Erling stand zu dieser Zeit noch auf dem Rasen des Westfalenstadions im Derby gegen Bochum. Alfie Haaland und Raiola galten als die beiden Hauptakteure im Transferpoker rund um den BVB-Star.