Nach acht Jahren: Kann der BVB wieder in München gewinnen?

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Die Zahlen sprechen dabei eine klare Sprache.

Am Samstagabend zur Topspielzeit muss Borussia Dortmund beim FC Bayern München antreten. Neun Punkte Rückstand haben die Dortmunder auf den Tabellenführer, mit einem Sieg könnten die Bayern die zehnte Meisterschaft in Folge klar machen.

Das Team von Trainer Marco Rose wird sicher alles dagegen setzten, der letzte Bundesliga-Sieg des BVB in der Allianz Arena liegt jedoch schon ein paar Jahre zurück. Zuletzt gewannen die damals noch von Jürgen Klopp trainierten Dortmunder in München am 12. April 2014 mit 3:0.

Zahlen sprechen für die Bayern

130 Duelle gab es zwischen den beiden Klubs bisher, die Bilanz spricht dabei eindeutig für den Rekordmeister. Wettbewerbsübergreifend gelangen den Bayern 66 Siege, dem BVB 34, 30 Mal teilte man sich die Punkte. Auch die Zahlen der Auswärtsbilanz sprechen nicht für die Rose-Elf. 42 Mal blieben die Punkte in München, je elf Mal gab es eine Punkteteilung und einen BVB-Sieg.

Letzter BVB-Sieg 2019

Der letzte Sieg der Dortmunder überhaupt war mit einem Titel verbunden. Mit einem 2:0-Sieg holte man im August 2019 den Supercup. Die Tore erzielten Paco Alcacer und Jadon Sancho. Der letzte Bundesligasieg gegen die Münchner war da bereits über ein Jahr her: 3:2 lautete der Endstand im November 2018.

Wenige Unentschieden, torreiche Duelle

Auch ein Unentschieden hat im Duell der beiden Topklubs Seltenheitswert. Das letzte Mal gab es das im März 2016. Damals bekamen die Fans im Signal Iduna Park ein torloses Remis zu sehen. Tore sind in der Partie praktisch vorprogrammiert. In den 130 Spielen fielen auf Bayern-Seite 265 Treffer, der BVB erzielte 175 Tore. Die letzten fünf Begegnungen endeten mit 2:3, 1:3, 2:4, 2:3 und 2:3 aus Dortmunder Sicht.

Doch auch wenn die Zahlen eine klare Sprache sprechen, dürften die Fans sich auf ein spannendes Spiel zwischen den beiden Klubs freuen.