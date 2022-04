Nach einer durchwachsenen Hinrunde hat sich Armel Bella Kotchap beim VfL Bochum stabilisiert und ist absolut gesetzt. Das lässt die Frage nach der Zukunft des Talentes lauter werden.

7,5 Millionen Euro ist Armel Bella Kotchap laut "transfermarkt.de" aktuell wert. Damit ist er mit Abstand der wertvollste Spieler im Kader des VfL Bochum. Zurückzuführen ist das vor allem auf die starke Rückrunde die er bisher spielt. Trotz seines Vertrages bis zum Sommer 2024 gilt er als Wechselkandidat.

Immer wieder ist von einer möglichen Ablösesumme rund um zehn Millionen Euro die Rede. Bella Kotchap würde sich damit in der internen Liste der Rekord-Abgänge auf Platz eins katapultieren, die Ablöse des bisherigen Spitzenreiters Theofanis Gekas (2007, 4,7 Millionen Euro) mehr als verdoppeln.

Wechselgerüchte spielen für Bella Kotchap aktuell keine Rolle

Zahlen, die für den jungen Innenverteidiger selbst keine Rolle spielen, wie er im Gespräch sagte. "Es ist zwar schön, wenn man als Neuling in der Bundesliga ein solches Feedback bekommt, allerdings schenke ich dieser Sache aktuell keine Aufmerksamkeit. Wir haben mit der Mannschaft ein klares Ziel vor Augen. Alles andere wird im Hintergrund besprochen", stellte er klar.

Das große Ziel Klassenerhalt ist für den VfL Bochum zum Greifen nahe. Schon ein Sieg gegen den SC Freiburg am Samstag (16. April, 15:30 Uhr) könnte die Vorentscheidung bedeuten. "Wir haben einen starken Zusammenhalt. Das zeigen wir auch auf dem Platz und am Ende kann es auch nur so funktionieren", hatte Bella Kotchap dazu bereits gegenüber RevierSport gesagt.

Es macht einfach Spaß, mit den Jungs jeden Tag auf dem Platz zu stehen. Wieso nicht? Armel Bella Kotchap auf die Frage, ob er sich vorstellen kann, über den Sommer hinaus in Bochum zu bleiben.

Ein Aspekt, der ihn auch zu einem Verbleib beim VfL Bochum bewegen könnte. "Mein Vertrag geht noch über zwei weitere Jahre. Der VfL Bochum ist ein hervorragender Verein. Ich bin glücklich, hier als Profi herangewachsen zu sein und zu spielen", erklärte der 20-Jährige.

Diese Dankbarkeit könnte seinem Verein im Sommer entweder eine nach Bochumer Maßstäben gewaltige Summe einbringen oder ein weiteres Jahr mit einem Innenverteidiger auf Top-Niveau bedeuten. "Es macht einfach Spaß, mit den Jungs jeden Tag auf dem Platz zu stehen. Wieso nicht?", antwortete Bella Kotchap auf die Frage, ob seine Zukunft weiter in Bochum liegen könnte. Sätze die Spieler, Verantwortliche und Fans gerne hören dürften.