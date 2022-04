Der VfL Bochum steuert auf den Klassenerhalt in der Bundesliga zu. Wir haben uns angeschaut, wieso der dem Klub eigentlich kaum noch zu nehmen ist.

Mit Bayer Leverkusen hat der VfL Bochum dem nächsten Top-Team der Liga mindestens einen Zähler abgerungen. Das 0:0 war gleichbedeutend mit dem 36. Punkt der Saison. Platz 16 ist fünf Spiele vor dem Ende zehn Punkte entfernt.

Eine gute Ausgangsposition. Dazu warten im Saisonfinale mit dem FC Augsburg und Arminia Bielefeld noch zwei abstiegsbedrohte Klubs. Auch die Ergebnisse des 29. Spieltages kamen dem VfL Bochum sehr gelegen.

Bis auf den VfL Wolfsburg haben alle Vereine, die in der Tabelle hinter den Bochumern stehen, verloren. Tatsachen, die Trainer Thomas Reis zwar ebenfalls bekannt waren, dennoch blieb der 48-Jährige mit Blick auf den Klassenerhalt gewohnt zurückhaltend. "Uns ist wichtig, dass wir in einem schweren Spiel gegen Leverkusen einen Punkt mitgenommen haben. In der kommenden Woche steht uns ebenfalls eine harte Aufgabe bevor. Solange wir die Liga rechnerisch nicht gehalten haben, werden wir alles dafür tun", erklärte er.

Dennoch sei der Vorsprung von zehn Punkten bei fünf ausstehenden Partien natürlich komfortabel. "Den wollen wir nicht fahrlässig hergeben. Wir wollen schauen, dass wir diesen Vorsprung halten. Wenn die Mannschaft weiterhin so auftritt, dann werden wir die Punkte holen und das Wunder schaffen", sagte Reis selbstbewusst.

Hertha BSC und Arminia Bielefeld sind außer Form

Der Fokus liegt vor allem auf Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Die Traditionsklubs belegen mit jeweils 26 Zählern die Plätze 17 und 16. Dazu werden sie am 32. Spieltag noch gegeneinander spielen und sich gegenseitig die Punkte abnehmen. Gerade Bielefeld, das bei fünf Bochumer Niederlagen selbst erst einmal mindestens zehn Punkte holen müsste, hat zudem ein schweres Restprogramm, bei dem Bayern München, RB Leipzig und der 1. FC Köln warten.

Die Formkurve der Arminen zeigt zudem, ähnlich wie die der Hertha, nach unten. Bei den Berlinern gab es nach dem 1:4 im Derby zudem eine Eskalation mit den Fans, die die Spieler zwangen, ihre Trikots abzulegen. Hertha muss nun zum erstarkten FC Augsburg, hat aber auch noch Borussia Dortmund auf der Agenda.

Dazu kann der VfL Bochum eben auch noch selbst punkten. Am realistischsten ist das in den Heimspielen gegen Augsburg und Bielefeld, doch auch beim SC Freiburg ist in der kommenden Woche etwas drin. Bei einem weiteren Dreier wäre den Bochumern der Klassenerhalt kaum noch zu nehmen.