Armel Bella Kotchap ist beim VfL Bochum gesetzt. Das war in dieser Saison nicht immer so. Eine schwierige Situation, wie er offen gestand.

Beim 0:0 gegen Bayer 04 Leverkusen lieferten Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap zum wiederholten Mal in dieser Saison ein starkes Spiel ab. Die Innenverteidiger des VfL Bochum meldeten etwa Patrik Schick ab, der in der laufenden Saison bei 20 Toren in 22 Spielen steht.

Die Bundesliga sei eine Qualitätsliga, in die er erst habe reinkommen müssen, sagte Bella Kotchap. „Ich bin stolz darauf, dass ich dort mittlerweile Fuß gefasst habe und hoffe, dass es so weitergeht. Als junger Spieler benötigt man eine gewisse Zeit, um sich an diese Liga zu gewöhnen. Mir ist enorm wichtig, weiter Spielpraxis zu sammeln. Nur so kann ich mich weiterentwickeln.“

Bella Kotchap war in der Hinrunde nicht gesetzt

Dabei startete die Saison für ihn nicht so positiv, wie die vorherige aufgehört hatte. Der 20-Jährige war als wertvollster Spieler der Zweiten Liga und verheißungsvolles Innenverteidiger-Talent gestartet, hatte sich phasenweise aber hinten anstellen müssen. Etwa nach dem 2:1-Sieg beim Wuppertaler SV im Pokal, als er nach schwacher Leistung zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Oder im zweiten Teil der Hinrunde, als Erhan Masovic häufig an seiner Stelle spielte.

Die Situation sei ungewohnt gewesen, gab Bella Kotchap zu. „Ich muss mit solchen Rückschlägen klarkommen. Als junger Spieler muss ich mich immer wieder ins Team reinkämpfen. Nur so kann ich am Ende bestehen“, sagte der 20-Jährige.

Dabei haben ihm auch Gespräche außerhalb des Platzes geholfen. „Es muss dabei nicht immer um Fußball gehen. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und der Austausch mit Freunden oder der Familie hat mir auch geholfen, noch einmal einen anderen Blick auf meine Situation zu bekommen“, erzählte er. „Manchmal lese ich auch ein Buch. So etwas hilft mir, mich selbst zu reflektieren und mich persönlich weiterzuentwickeln.“

Pünktlich zum Rückrundenstart war der 20-Jährige dann auch wieder unumstritten gesetzt. Seit dem 18. Spieltag fehlte er nur noch einmal gelbgesperrt, holte sich dann aber seinen Platz sofort wieder von Masovic zurück. „Ich merke im Training, dass ich mich entwickelt habe. Das sieht man dann auch in den Spielen. Ich komme mittlerweile mehr aus mir raus“, sagte Bella Kotchap.

Sein Trainer Thomas Reis setzt einmal mehr wieder auf die Viererkette aus der Aufstiegssaison. Mit Innenverteidiger-Partner Maxim Leitsch aber auch dem Rest des Teams verstehe er sich zudem sehr gut, erklärte Bella Kotchap. „Wir haben einen starken Zusammenhalt. Das zeigen wir auch auf dem Platz und am Ende kann es auch nur so funktionieren.“

Wir haben die beste Mannschaft der Liga vor ausverkauftem Haus geschlagen. Ich glaube, dass uns das auch nochmal den nötigen Schwung gegeben hat. Armel Bella Kotchap - Der Heimsieg gegen den FC Bayern München ist sein persönliches Saison-Highlight

Gut sichtbar war das etwa im Heimspiel gegen den FC Bayern München, das der VfL Bochum sensationell mit 4:2 gewann. Für Bella Kotchap war es das persönliche Highlight der Saison, wie er erzählte. „Wir haben die beste Mannschaft der Liga vor ausverkauftem Haus geschlagen. Ich glaube, dass uns das auch nochmal den nötigen Schwung gegeben hat.“

Nun ist der Ligaverbleib fünf Spieltage vor Schluss zum Greifen nah. „Wir hoffen, dass wir den Klassenerhalt vorzeitig klarmachen können“, sagte der Innenverteidiger. Spätestens bei einem weiteren VfL-Sieg dürfte es dann auch soweit sein.