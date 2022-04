4:1-Gala beim BVB: Tedesco zieht Vergleich zum 4:4 mit Schalke

RB Leipzig siegte am Samstagabend bei Borussia Dortmund mit 4:1. RB-Trainer Domenico Tedesco war mächtig stolz auf seine Mannschaft.

Vor erstmals seit 763 Tagen wieder 81.365 Zuschauern verlor Borussia Dortmund das Bundesliga-Topspiel gegen ein beeindruckend abgezocktes RB Leipzig mit 1:4 (0:2). RB-Trainer Domenico Tedesco war hocherfreut über die Leipziger Leistung.

"Wir haben die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten den Druck gespürt. Sie haben gepresst und haben natürlich angetrieben von dem brutalen Publikum in einem super Stadion gut angefangen. Wir sind trotzdem kompakt geblieben und haben uns nicht locken lassen. Der Rest war sehr, sehr gut und diszipliniert", lobte Tedesco auf der Pressekonferenz.





Bei einer Frage eines Journalisten musste der 36-jährige Tedesco kurz in sich gehen. Die Frage lautete: Welches Ergebnis fühlt sich denn besser an, das 4:1 von Samstag oder das 4:4 mit Schalke? "Die Frage ist fies, finde ich. Da kann ich ja nur verlieren (lacht). Jedes Spiel auf seine besondere Art und Weise war schön. Wenn du 0:4 zurückliegst und 4:4 spielst, ist das natürlich voller Emotionen. Aber auch ein 4:1 in Dortmund ist nicht selbstverständlich und sehr, sehr schön", antwortete Tedesco in Erinnerung an 25. November 2017 - ein unvergesslicher Tag für alle Fans des FC Schalke 04.

Überhaupt verlor Tedesco in vier Vergleichen nur ein einziges Mal als Trainer gegen Dortmund. Zwei Siege und ein Unentschieden stehen der Niederlage gegenüber.

Stichwort Niederlage: Mit dieser konnte BVB-Trainer Marco Rose nur sehr schwer leben. Er sagte enttäuscht: "Zuhause, volles Haus, wir haben uns viel vorgenommen und dann 1:4 verloren: das ist natürlich sehr, sehr enttäuschend - für uns alle. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben Leipzig nicht zur Entfaltung kommen lassen. Leider vergeben wir die Riesenchance zum 1:0. Beim Gegentor entscheiden wir uns falsch, kassieren dann ein 0:2 nach einem abgefälschten Schuss. Zur Pause haben wir einige Dinge dann angepasst. Leider hat es nicht gereicht. Leipzig war konsequenter und kompromissloser an diesem Tag."

Den Titel hat Rose abgehakt: "Nach den beiden Ergebnissen von Bayern und uns müssen wir nicht über den Bundesliga-Titel reden."