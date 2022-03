Neue Hoffnung für Ex-Schalker Matthew Hoppe

Bei RCD Mallorca erhält der frühere Schalke-Stürmer Matthew Hoppe kaum Einsatzzeiten. Jetzt winkt dem US-Amerikaner eine neue Chance.

"Ein Albtraum" - so drastisch urteilte die spanische Sportzeitung Marca im letzten Herbst über die bisherige Zeit von Matthew Hoppe beim RCD Mallorca.

Tatsächlich erlebt der 21 Jahre alte Stürmer nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 auf die Mittelmeer-Insel eine Saison zum Vergessen. Kaum Einsatzzeiten, noch kein Tor, Sprachbarrieren - der US-Amerikaner, der in der Vorsaison mit einem Dreierpack im S04-Trikot Schlagzeilen schrieb, ist von einem Durchbruch in La Liga weit entfernt.

Doch jetzt winkt Hoppe womöglich eine neue Chance durch eine personelle Veränderung bei RCD: Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ist Trainer Luis Garcia zurückgetreten. Nach sechs Pleiten in Serie sind die Mallorquiner auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Dem Aufsteiger droht der erneute Fall in die Zweite Liga. Die Nachfolge könnte laut Marca Javier Aguirre antreten. Ob der Mexikaner als Fan von Hoppe gilt, ist nicht bekannt. Gewiss ist hingegen: Unter Vorgänger Garcia hatte Hoppe kaum eine Chance.

Bisher profitierte nur Schalke vom Hoppe-Transfer

Der US-Nationalspieler steht erst bei sechs Pflichtspielen, in der Liga sammelte er gerade mal 127 Minuten (kein Tor, eine Vorlage) - über vier Einsätze verteilt. Nur einmal, im September, lief Hoppe von Beginn an auf. Eine Verletzung in der Hinrunde bremste ihn zusätzlich aus. Dazu kommen offenbar Probleme bei der Akklimatisierung: "Ich spreche mit ihm englisch, aber mit der Gruppe spanisch. Schlussendlich gehen viele Dinge an Matthew vorbei, nicht nur beim Fußball, sondern auch in Sachen Integration", erklärte sein bisheriger Coach Garcia vor einigen Wochen gegenüber Marca. "Du siehst deine Mitspieler lachen und du weißt nicht, über was sie lachen."

So gibt es bislang nur einen Profiteur des Hoppe-Transfers: Schalke. 3,5 Millionen Euro Ablöse soll S04 für den Angreifer kassiert haben - wertvolle Einnahmen für den klammen Revierklub. Zumal Hoppe nicht mal eine ganze Saison als Profi hinter sich hatte.





Zum Anfang der vergangenen Spielzeit gehörte er noch zum Kader der U23, erhielt dann seine Chance im sieglosen Bundesliga-Team - und legte einen Senkrechtstart hin. Mit drei Treffern gegen die TSG Hoffenheim beim ersten Schalker Saisonsieg schoss er sich im Januar 2021 ins Rampenlicht. "Ein besonderer Tag mit einem besonderen Verein", schrieb Hoppe auf Twitter am Jahrestag seines großen Auftritts.

In den zwei folgenden Partien ließ er jeweils einen weiteren Treffer folgen. Den Abstieg verhinderte der Kalifornier damit nicht. Doch er steigerte seinen Marktwert laut transfermarkt.de innerhalb von nur knapp drei Monaten um ein Vielfaches von 100.000 auf 4,5 Millionen Euro.

Im Sommer dann ein weiteres Highlight: Hoppe durfte für die USA beim Gold Cup auflaufen, mit dem entscheidenden Treffer im Viertelfinale ebnete er den Weg zum Turniersieg. Seither ging es bergab für den früheren Schalker. Doch vielleicht lässt Hoppe unter dem künftigen RCD-Trainer neue Höhepunkte folgen.