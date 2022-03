Bundesliga: VfL Bochum beklagt zwei weitere Corona-Ausfälle

Der VfL Bochum hat zwei weitere Coronafälle in seinem Team zu beklagen. Am Dienstag sind Milos Pantovic und Robert Tesche positiv getestet worden.

Der VfL Bochum muss beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag auf Milos Pantovic und Robert Tesche verzichten. Das Duo hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist positiv getestet worden. „Beiden geht es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation. Wir hoffen auf einen weiterhin milden Verlauf“, schreit der Verein in seinen sozialen Medien.

Beim Auswärtsspiel in Frankfurt hatten mir Michael Esser, Maxim Leitsch, Danilo Soares und Luis Hartwig bereits vier Spieler wegen positiver Coronatests aussetzen müssen.