BVB-Berater Sammer verlängert - zu angepassten Konditionen

Matthias Sammer wird seine Tätigkeit als Berater beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund fortführen. Der Vertrag wurde zu angepassten Konditionen verlängert.

Wie erwartet haben sich Borussia Dortmund und Matthias Sammer auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Der Vertrag des externen Beraters wurde vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der BVB am Montag mit.

Der 54 Jahre alte frühere Topspieler, der mit Dortmund als Profi und Trainer insgesamt drei Meisterschaften und den Sieg der Champions League feierte, geht der Berater-Tätigkeit in Dortmund bereits seit 2018 nach.

Sein neues Arbeitspapier wurde offenbar finanziell angepasst. Auf Wunsch beider Seiten trage der Vertrag der Corona-Pandemie und ihren immensen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Profifußball Rechnung, schrieb der Revierklub in einer Mitteilung.

"Ich freue mich, dass wir den gemeinsamen Weg in Dortmund auch in Zukunft weitergehen. Michael Zorc wird den Klub im Sommer nach vielen Jahren verlassen, und ich möchte als externer Berater meinen Teil dazu beitragen, um die Geschäftsführung und Michaels Nachfolger Sebastian Kehl nach Kräften zu unterstützen", wird Sammer zitiert. "Die Situation inmitten einer weltweiten Pandemie ist herausfordernd. Wir sind mit unserer Aufgabe noch nicht am Ende, haben mit dem BVB eine Menge vor. Nun gehen wir es an."

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 1998 arbeitete Sammer unter anderem als Trainer, Sportdirektor und als Sport-Vorstand von Bayern München. Derzeit ist der gebürtige Dresdener zudem als TV-Experte tätig.

"Ich bin immer wieder sehr froh darüber, in vielen Themenfeldern, die übrigens längst nicht nur den Profibereich umfassen, auf die Expertise von Matthias Sammer zurückgreifen zu können", sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke zur Vertragsverlängerung.