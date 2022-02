Neuer Sportdirektor: Gladbach hat Eberl-Nachfolger gefunden

Borussia Mönchengladbach hat nach dem Abgang von Max Eberl einen neuen Sportdirektor präsentiert. Er kommt aus den eigenen Reihen.

Borussia Mönchengladbach hat am Dienstagmittag den Nachfolger von Max Eberl bekanntgegeben. Roland Virkus wird das Amt des Sportdirektors ab sofort übernehmen. Der 55-Jährige war zuletzt Direktor des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums und kommt somit aus den eigenen Reihen.

Virkus ist ein gebürtiger Gladbacher. Er arbeitet bereits seit 1990 im Verein. Zunächst als Jugendtrainer, ehe er 2008 die Leitung des NLZ übernahm.





"Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe", wird Virkus in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ein tolles Team an meiner Seite habe."

Die Borussia habe sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, sagt Klub-Präsident Rolf Königs. "In diesem erfolgreichen Weg haben viele Köpfe mitgewirkt. Wir haben eine starke Struktur und ein starkes Team. Ich freue mich sehr, dass in Roland Virkus einer aus diesem Team nun die Arbeit von Max Eberl fortsetzen wird." Eberl hatte vor einigen Wochen überraschend seinen Rücktritt verkündet. Als Nachfolger wurde gerüchteweise zwischenzeitlich auch Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder gehandelt.

Am Dienstag um 17 Uhr soll Virkus in einer Presserunde mit Präsident Rolf Königs, Vizepräsident Rainer Bonhof und Geschäftsführer Stephan Schippers vorgestellt werden.

