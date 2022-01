Der VfL Bochum führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga zur Winterpause an. Vor Borussia Dortmund. Jedenfalls, was die Nachspielzeit angeht.

Der VfL Bochum ist Tabellenerster in der Fußball-Bundesliga. Gefolgt von Borussia Dortmund und weit vor Bayern München. Klingt absurd, ist aber in einer Statistik der Fall. Wird nur die Spielzeit nach der 90. Minute betrachtet, kommt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis auf 21 Punkte und ein Torverhältnis von 3:1.

Möglich macht diese Rechenspielchen die Statistik “Tabelle nach Minuten” von Transfermarkt.de. Mit einem Schieberegler können bestimmte Phasen der Partien ausgewählt werden. So entsteht eine ganz individuelle Tabelle der Hinrunde, durch die Fans erkennen, wann ihre Mannschaft am stärksten war.

Polter und Pantovic die Last-Minute-Helden

So entschied am 9. Spieltag Sebastian Polter mit seinem Tor zum 2:0 die Partie an der Castroper Straße gegen Eintracht Frankfurt. Wenn es um die Nachspielzeit geht, erinnern sich die Bochum-Fans bestimmt besonders gerne an den 63-Meter-Hammer von Milos Pantovic gegen die TSG Hoffenheim. Am 11. Spieltag fasste sich der Serbe beim Stand von 1:0 ein Herz und versetzte das Vonovia Ruhrstadion in Ekstase.

Bei der TSG passiert in der Nachspielzeit sogar noch mehr als beim VfL. Dreimal konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in der absoluten Schlussphase die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Allerdings verloren sie nach der 90. Minute auch zweimal. Die Bochumer sind, zumindest in der Nachspielzeit, noch ungeschlagen.