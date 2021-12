Punktelieferant der Hinrunde: SpVgg Greuther Fürth

Es war ja nicht alles schlecht. Es ereignete sich sogar Historisches, dies zugegebenermaßen aber auch nur, weil vorher so viel schlecht war.

Am 15. Spieltag gelang der SpVgg Greuther Fürth also der erste Sieg in dieser Saison, was nach der Rekordserie von 12 Niederlagen eine Erlösung war.

Zugleich war es der erste Heimsieg im 24. Versuch, denn in der Saison 2012/2013 war das Kleeblatt ja schon mal erstklassig.

Die zweite Saison in der Bundesliga wird, wenn nicht ein Wunder geschieht, auch erst mal die zweite bleiben. Fürth hat trotz bisweilen respektabler und gelobter Auftritte ja erst 5 Punkte zum Ende der Hinrunde zusammengeklaubt, noch weniger als vor neun Jahren (9), und ist mit einem Sieg und zwei Unentschieden nur ein bisschen besser als vor 56 Jahren Tasmania Berlin (1 Sieg, 1 Unentschieden).

Wenn es wenigstens 7 Punkte wären. Vor einem Jahr hat Mainz 05 ja ganz eindrucksvoll vorgemacht, dass man nach einer derart miesen Hinrunde nicht absteigen muss.