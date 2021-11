Stinkefinger für Haaland: BVB-Star reizt Wolfsburg-Fan

Erling Haaland ist zurück. Der BVB-Torjäger traf beim 3:1-Sieg in Wolfsburg. Nach seinem Tor verärgerte der Norweger eine Zuschauerin.

Nur acht Minuten brauchte Erling Haaland (21) bei seinem Bundesliga-Comeback für sein erstes Tor. Diese spektakuläre Rückkehr und der 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg machen Borussia Dortmund nach einer schweren Woche nun wieder Mut für das Spitzenspiel gegen die Bayern. Es war sein 50. Tor im 50. Bundesligaspiel. Eine überragende Quote.

Erling Haaland: Fan zeigt BVB-Star Stinkefinger

Nach seinem Tor zum 3:1-Endstand zeigte Haaland einen ungewöhnlichen Torjubel. Der BVB-Stürmer kniete vor der Wolfsburger Kurve und visierte mit dem Zeigefinger einen weiblichen VfL-Fan. Die Zuschauerin ließ sich davon provozieren und zeigte dem Dortmunder Star-Stürmer den Stinkefinger.





Haaland nahm die Reaktion mit Humor. Nach dem Spiel postete er das Video bei Twitter mit Lach- und Herz-Smileys. Sein Kommentar zu der Szene: "Darum lieben wir Fußball." In einem zweiten Post lobte er den Kameramann, der die Aktion aufgenommen hatte. Dieser habe den Titel "Man of the Match verdient", schrieb Haaland.

In der 72. Minute wurde er für Donyell Malen eingewechselt. In der 81. Minute verwertete er eine Flanke von Julian Brandt zum dritten Dortmunder Treffer. Es war in seinem 50. Bundesliga-Spiel bereits das 50. Tor für das Ausnahmetalent.

„Erling ist natürlich ein Unterschiedsspieler. Und wenn man als Mannschaft lange auf einen Unterschiedsspieler verzichten muss, dann macht das etwas mit dir“, sagte Trainer Marco Rose. „Erling gibt dir Energie. Erling wollte sogar noch länger spielen. Dann kommt er rein und schießt sofort ein Tor. Das ist der Unterschied, den er macht. Wir sind froh, dass er wieder da ist.“

BVB dreht das Spiel in Wolfsburg

Das frühe 0:1 durch ein Brust-Tor von Wout Weghorst (2.) konnten die Dortmunder auch ohne Erling Haaland aufholen. Ein Foulelfmeter von Emre Can (35.) sowie ein Distanzschuss von Donyell Malen (55.) erledigten das vor 13 281 Zuschauern bereits vor Haalands Einwechslung.