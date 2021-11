Ajax-Kapitän: Irrer Auftritt mit Penis-Gips

Ajax-Kapitän Dusan Tadic sorgte bei der Heimfahrt aus Dortmund nach dem Champions-League-Spiel mit einem Penis-Gips für Lacher. Mittlerweile ging das Foto viral.

Sein Tor war ein wichtiges und auch ein schmerzhaftes. Dusan Tadic hatte am vergangenen Mittwoch beim 3:1-Sieg in der Champions League von Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt. Auch wenn im Ruhrgebiet eher die mindestens strittige Rote Karte gegen Mats Hummels das große Gesprächsthema war, war es bei Twitter eben jenes Tor des Amsterdamer Kapitäns.





In der 72. Minute war der 32-jährige Serbe in eine Flanke seines Teamkollegen Antony gegrätscht, allerdings prallte er dann, nachdem er den Treffer erzielte hatte, breitbeinig gegen den Pfosten. Gekrümmt setzte er danach zu seinem verhaltenen Jubel an. Am nächsten Tag postete er bereits scherzhaft: „It takes some balls to win in Dortmund.“ Zu Deutsch: "Man braucht Eier, um in Dortmund zu gewinnen."

Bei der Heimfahrt aus Dortmund setzte er noch einen drauf: Der Ajax-Angreifer erschien mit einem penisförmigen Gips im Schritt am Mannschaftsbus. Dieser war zudem noch mit einigen bunten Unterschriften seiner Mannschaftskameraden verziert. Mittlerweile ging das Foto viral.





Angesichts der aktuellen Erfolge ist es aber auch keine Überraschung, dass die Niederländer gut Lachen haben: In der Champions League führt Ajax mit zwölf Punkten und 14:2 Toren aus vier Spielen die Tabelle souverän an. Auch in der Eredivisie ist die Mannschaft von Trainer Erik ten Haag Erster. Am Sonntag geht es für den Klub gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer.