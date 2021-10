BVB: Bundesligist fragt offenbar wegen Knauff-Leihe an

Eintracht Frankfurt hat nach Informationen der SportBild Interesse an einer Ausleihe von Ansgar Knauff. Er bekam von BVB-Trainer Marco Rose zuletzt wenig Einsatzzeiten.

In der vergangenen Regionalliga-Saison sorgte bei der U23 von Borussia Dortmund neben Steffen Tigges ein weiterer Spieler für Furore: Ansgar Knauff, damals sogar noch für die U19 spielberechtigt. Der Linksaußen erzielte im Aufstiegsjahr der kleinen Borussen in 28 Spielen neun Tore selbst und konnte sieben weitere auflegen. Dies machte den damaligen Interims-Cheftrainer der Profis Edin Terzic auf ihn aufmerksam, der ihm dann auch das Bundesliga-Debüt ermöglichte. In vier Einsätzen erzielte er ein Tor, legte ein weiteres auf.

In der laufenden Saison unter dem neuen Coach Marco Rose findet Knauff jedoch nicht mehr so viel Beachtung wie vorher, auch wenn er beim DFB-Pokalspiel des BVB gegen den FC Ingolstadt am Dienstagabend eingewechselt wurde. Nur eine Einwechslung bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach sowie zwei Kurzeinsätze in der Champions League kann er bisher vorweisen, ansonsten saß er meist 90 Minuten auf der Bank oder kam in der 3. Liga zum Einsatz.

Deswegen hat sich nach Informationen der „SportBild“ nun offenbar Eintracht Frankfurt nach einer möglichen Leihe erkundigt. Nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum am vergangenen Sonntag steht die SGE nur auf dem 15. Tabellenplatz. Besonders in der Offensive drückt nach dem Abgang von Top-Torjäger André Silva der Schuh. Nur neun Tore haben die Hessen bisher erzielt. Nur die drei dahinter platzierten Teams aus Augsburg, Bielefeld und Fürth sowie der VfL Bochum sind schlechter. Diesbezüglich könnte Knauff für Frankfurt ein Türöffner sein.

Wie die Dortmunder auf die Anfrage reagiert haben, ist bisher nicht bekannt. Zumindest bei Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko hatte Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl zuletzt eine Absage erteilt: „Eine Ausleihe im Winter ist überhaupt kein Thema - weder für Youssoufa noch für uns“, stellte der Ex-Profi in der vergangenen Woche klar.