Wer am Wochenende mit dem Zug Richtung Berlin reist oder über die Autobahn A2 gen Nordosten fährt, wird viele königsblaue Fahnen, Schals und Trikots sehen.

Zum anstehenden Zweitliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) werden über 10.000 Fans den FC Schalke 04 begleiten.

Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner sagte in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Paderborn (3:3, Torschützen: Kenan Karaman per Foulelfmeter, Bryan Lasme und Keke Topp) am Samstag, die Schalker hätten 10.000 Karten von Hertha zur Verfügung gestellt bekommen und alle abgesetzt.

In den Sozialen Medien äußerten sich weitere S04-Fans, die sich über den Online-Ticketverkauf von Hertha BSC mit Karten eingedeckt hatten. Dort sind immer noch Restkarten verfügbar.

In der Tabelle der Auswärtsfahrer dürften die Schalker bald wieder den aktuell an den Hamburger SV verloren ersten Platz zurückerobern. Denn nicht nur nach Berlin werden viele Schalker mitfahren, auch zum darauffolgenden Auswärtsspiel nach Hannover (Sonntag, 7. April, 13.30 Uhr, live auf Sky).

Sportlich sind zwei Fakten für Schalke spannend. Erstens: Trainer Karel Geraerts muss Mittelfeld-Dirigent Paul Seguin, der wegen der fünften Gelben Karte einmal aussetzen muss, ersetzen. Die Frage: Schickt Geraerts Ron Schallenberg wieder von der Innenverteidigung ins Mittelfeld oder lässt er sich eine andere Lösung einfallen? Eine Möglichkeit wäre es, Marcin Kaminski zurück in die Abwehr zu schicken.





Und zweitens: Gelingt es Schalke, die zuletzt in vier Heimspielen in Folge gezeigte Stabilität (drei Siege, ein Unentschieden, 8:4 Tore) auch auswärts zu zeigen? In der Auswärtstabelle sind die Königsblauen inzwischen Drittletzter, haben aus zwölf Spielen nur sieben Punkte geholt (zwei Siege, ein Unentschieden, neun Niederlagen, 14:30 Tore). Die zuletzt gezeigten Leistungen in Auswärtsspielen (0:3 in Magdeburg, 0:1 in Kiel, 1:4 in Kaiserslautern) waren dramatisch schwach.

Damit das in Berlin nicht passiert, gibt es reichlich Unterstützung von den Rängen...