Rot-Weiss Essen hat Topspiele und den Niederrheinpokal vor der Brust. Auswärts kann sich RWE wieder über reisefreudige Anhänger freuen.

In den kommenden Wochen stehen Rot-Weiss Essen heiße Wochen bevor. In der Liga kommt es zu den Top-Spielen gegen den SSV Ulm 1846 und Dynamo Dresden. Im Niederrheinpokal geht es im Viertelfinale zum Niederrhein-Oberligisten KFC Uerdingen.

Und eins ist immer klar: Es wird voll. Egal ob zu Hause oder auswärts. Doch der Reihe nach.

RWE - SSV Ulm 1846

Am Samstag (17. Februar, 14 Uhr) erwartet RWE den SSV Ulm 1846 zum Heimspiel. Gelingt den Essenern die Revanche, dann klettert RWE aus eigener Kraft auf Rang drei. Und das wollen sich die Fans nicht entgehen lassen. 16.000 Karten sind bereits verkauft.

Es stehen nur noch Karten für Block „G1“ auf der Stadtwerke-Tribüne sowie für Block „E4“ auf der Sparkassen-Tribüne zur Verfügung. Der Verkauf läuft aktuell im Online-Ticketshop, am Ticketschalter an der Hafenstraße sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Dynamo Dresden - RWE

Eine Woche später (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr) gastiert RWE beim Zweiten aus Dresden. 27.806 Besucher begrüßte Dynamo bisher pro Heimspiel. Und auch diesmal wird es rappelvoll. Was auch an den reisefreudigen Essenern liegt.

2300 RWE-Fans haben bereits eine Karte für das Spiel in Dresden. Tickets für die letzte Partie im Februar sind noch bis Mittwoch, den 21. Februar, 18.00 Uhr, im Online-Ticketshop und am Ticketschalter an der Hafenstraße verfügbar. RWE gab bekannt: Es stehen nur noch Tickets für den Sitzplatzblock „T3“ zur Verfügung.

KFC Uerdingen - RWE

Im Niederrheinpokal geht es für RWE im Viertelfinale nach Krefeld. Über 10.000 Karten darf der Traditionsverein für die Partie am 6. März (19 Uhr) verkaufen. Bis Dienstag (13. Februar) waren schon 3000 Karten für den Heimbereich verkauft.

Für RWE-Anhänger gilt: Karten für das Pokalduell sind zwischen Donnerstag (15. Februar) und Freitag (16. Februar) exklusiv für Mitglieder und nur online und ab Montag (19. Februar) in einer freien Verkaufsphase erhältlich.

Für das Niederrheinpokal-Spiel stellt Gastgeber Uerdingen insgesamt 1.681 Auswärtstickets – darunter 1.180 Sitzplatz- sowie fünf Rollstuhlfahrer-Karten – zur Verfügung, die zu den folgenden Preisen in den Verkauf gehen:

Sitzplatz Vollzahler 24,20 Euro

Sitzplatz ermäßigt 20,90 Euro

Stehplatz Vollzahler 14,30 Euro

Stehplatz ermäßigt 12,10 Euro

Rollstuhlfahrer-Karte inkl. Begleiter 11,00 Euro

Zuerst erhalten Vereinsmitglieder zwischen Donnerstag, 15. Februar, 10.00 Uhr, und Freitag, 16. Februar, 20.00 Uhr, ihre Chance, ein Uerdingen-Ticket zu erwerben. In der Mitgliederverkaufsphase können Karten nur über den Online-Ticketshop gekauft werden, zudem sind pro Käufer maximal zwei Tickets erhältlich.

Am Montag, 19. Februar, 10.00 Uhr (Online-Ticketshop) bzw. am Dienstag, 20. Februar, 14.00 Uhr (Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße), beginnt schließlich eine freie Verkaufsphase, in der jeder RWE-Fan Tickets kaufen kann.