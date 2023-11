3-Liga: Hohe Strafe für Münster nach Pyro-Vergehen bei RWE, auch MSV muss zahlen

Der SC Preußen Münster und der MSV Duisburg wurden für Vergehen der Fans in der 3. Liga zur Kasse gebeten.

Die Rechnung kommt immer. In der 3. Liga wurden diesmal der SC Preußen Münster und der MSV Duisburg für Vergehen der eigenen Anhänger bestraft.

Die Preußen müssen sogar fünfstellig zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den SC Preußen Münster im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.635 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 6210 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März 2024nachzuweisen wäre.

Was war passiert? In der 50. Minute des Drittligaspiels bei Rot-Weiss Essen am 27. August 2023 zündeten Münsteraner Zuschauer mindestens zwölf Bengalische Feuer, fünf Knallkörper sowie einen Blinker und schossen drei Leuchtspurraketen ab. Das Spiel musste daraufhin für eineinhalb Minuten unterbrochen werden.

Darüber hinaus brannten Münsteraner Anhänger im Verlauf der zweiten Halbzeit weitere acht Rauchkörper, neun Bengalische Feuer und eine Fahne von Rot-Weiss Essen ab.

MSV-Fans zündeten Pyro beim BVB II

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat auch den Drittligisten MSV Duisburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3850 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 1280 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. März 2024 nachzuweisen wäre.





Zu Anpfiff des Drittligaspiels bei Borussia Dortmund II am 27. September 2023 zündeten Duisburger Anhänger mindestens acht Blinker und Bengalische Fackeln. Zudem wurden zu Beginn der zweiten Halbzeit im Duisburger Zuschauerbereich mindestens drei weitere Blinker angesteckt.

Aus der DFB-Ordnung. Was kostet welches Vergehen in der 3. Liga?

Abbrennen von Pyro (je Gegenstand):

3. Liga: 350 Euro

Abschießen von Pyro (je Gegenstand):

3. Liga: 750 Euro

Eindringen auf das Spielfeld (je Person):

3. Liga: 1.000 Euro

Werfen von Gegenständen (je Gegenstand):

3. Liga: 300 Euro

Verwendung von Laser-Pointern (je Verwendung):

3. Liga: 1.000 Euro

Unsportliche Botschaften (je Banner, Transparent o.ä.): Bis 3m²:

3. Liga: 500 Euro

Ab 3m²:

3. Liga: 2.000 Euro

Hinweis: Die Kosten können noch steigen, wenn wie im Fall RWE - Münster eine Partie unterbrochen werden muss.