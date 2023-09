Schalke: In unruhigen Zeiten - S04 führt 2. Mitgliederkongress durch

Der FC Schalke 04 steht sportlich in der 2. Liga unter Druck. Ende November bittet er seine Mitglieder zum Austausch.

In sportlich äußerst unruhigen Zeiten wird der FC Schalke 04 seinen 2. Mitgliederkongress durchführen. Er findet am 18. November 2023 um 10.04 Uhr in der Arena statt.

Beim Mitgliederkongress kommen verschiedene Themenfelder auf die Tagesordnung, die die Mitglieder betreffen. Dazu können sich die Teilnehmer dann in verschiedenen Workshops austauschen und Anregungen oder Verbesserungsvorschläge an den Verein erarbeiten. Dabei sollen Ist-Zustand, Wünsche und Interessen der Fans sowie Rahmenbedingungen auf den Prüfstand kommen.

Der Mitgliederkongress ist Ende des vergangenen Jahres zum eretsn Mal durchgeführt worden, um die inzwischen mehr als 170.000 Mitglieder enger einzubinden und ihnen die Gelegenheit zur Mitarbeit zu geben. Die Idee war zusammen mit einigen anderen Partizipationsmöglichkeiten entstanden, weil sich in den Jahren zuvor die Fans - in diesem Fall die Mitglieder - im Verein nicht mehr ausreichend wiederfanden.

An der ersten Veranstaltung hatten 200 Mitglieder mitgewirkt. Der Kongress ist keine zweite Mitgliederversammlung, sondern ein Angebot an die Mitglieder zur aktiven Mitarbeit/Gestaltung. Der Fokus habe auf Diskussionen und dem Austausch gelegen. Es sei nicht das Ziel gewesen, Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum Themen und Ansätze für Verbesserungen zu erhalten.

Als Themenvorschläge hat der Verein folgende Workshop-Ideen angedacht: Kartenvergabe (Heim- und Auswärtsspiele)

Gleichstellung, Vielfalt und soziale Verantwortung

Digitales

Sportkonzept

Mitgliedschaftsformen

Merch & Mitglieder-Kollektion

Mitglieder-Formate & Veranstaltungen

Nachhaltigkeit

Partizipation

Stadionerlebnis

Die Liste sei allerdings nicht abschließend, sondern könne noch verändert und um Vorschläge der Mitglieder angereichert werden. Sollte an einem Thema nicht genügend Interesse bestehen, kann dieses auch gestrichen werden. Bei ihrer Anmeldung, die bis zum 18.10.2023 um 19.04 Uhr per E-Mail möglich ist, sollten die Fans mindestens zwei Themenfelder als Wunschthemen benennen, zudem eine Alternative.

Dass sich die Mitarbeit lohnt, hat der erste Mitgliederkongress bewiesen. Dort hatten die Fans unter anderem angeregt, dass sie sich wieder eine Ticketbörse von Seiten des Vereins wünschen, auf der die S04-Anhänger ihre Tickets zum Originalpreis einstellen können, wenn sie ein Spiel nicht besuchen können. Das hat der Verein inzwischen umgesetzt.