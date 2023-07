Schalke: Neues S04-Heimtrikot - Premiere gegen Twente

Am 14. Juli wurde das Ausweich-Trikot des FC Schalke präsentiert. Nun war das Heimtrikot an der Reihe.

In knapp einer Woche geht es für Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga los. Beim HSV startet S04 in die neue Spielzeit.

Wie die Königsblauen demnächst in der heimischen Arena auflaufen werden, das enthüllte der Klub am Donnerstag. Das neue Heimtrikot wurde präsentiert.

Auch auf dem Heimtrikot findet der Schalke 04-Sonderflock seinen Platz auf der Brust. Beim Testspiel gegen den FC Twente am Samstag (22.7.) wird das Team um Chef-Trainer Thomas Reis zum ersten Mal vor heimischem Publikum mit dem neuen Trikot auflaufen.

Schalke teilte mit: "Das Leibchen in der traditionellen Vereinsfarbe kommt mit einem besonderen Effekt daher. Die senkrecht verlaufenden Streifen in königsblauen Farbtönen verleihen dem Trikot eine unverkennbare Optik und heben den weißen Schalke 04-Schriftzug hervor."





Der V-Ausschnitt und die Ärmel setzen sich durch blau-weiße Streifen gesondert ab. Die Schulterpartie zieren die charakteristischen adidas-Streifen – Schalkes Premium-Partner hülsta findet seinen Platz auf dem Ärmel.

Besonderheit auf dem Rücken: Die Botschaft „Ein Leben lang“ steht in der kommenden Saison in dem Nacken des Schalker Heimtrikots und ist dabei Bekenntnis wie Versprechen. Weiße Hosen und blaue Socken komplettieren den Heimdress der Mannschaft.

Auf shop.schalke04.de und in allen S04-Fanshops ist das Heimtrikot ab sofort erhältlich. Darüber hinaus können sich Fans das neue Shirt beim Spiel gegen den FC Twente (22.7.) und am Schalke-Tag (23.7.) sowohl im Arena-Verkauf als auch an den Verkaufsstellen rund um die Arena sichern.

Damen- und Herrentrikots können zum Preis von 89,95 Euro erworben werden. Kindertrikots gibt es für 69,95 Euro. Auch die Auflage des Heimtrikots ist stark begrenzt und nur solange der Vorrat reicht verfügbar.

Möchte man das Zweitliga-Logo (2,95 Euro) und einen Spielernamen samt Nummer auf dem Rücken tragen (12,95 Euro), kommt man zusammen auf einen Preis von 105,85 Euro. Für eine individuelle Beflockung werden noch mal 2,55 Euro mehr fällig.

Die letzten Termine der Vorbereitung

Samstag, 22. Juli: FC Schalke 04 - FC Twente Enschede (Veltins-Arena, 13.30 Uhr)

Sonntag, 23. Juli: Schalke-Tag rund um die Veltins-Arena

Freitag, 28. Juli - Sonntag, 30. Juli: 1. Spieltag in der 2. Bundesliga