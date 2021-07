Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen vergrößert seinen Kader für die kommende Saison noch einmal. Noch in dieser Woche wird Spieler Nummer 22 einen Vertrag erhalten

Wie RevierSport erfuhr, wird sich Rot-Weiß Oberhausen mit Nico Buckmaier verstärken. Der 28-Jährige überzeugte die sportliche Führung um Manager Patrick Bauder und Trainer Mike Terranova in der vergangenen Woche im RWO-Trainingslager in Kleve und wird nach RS-Informationen noch in dieser Woche einen Vertrag an der Lindnerstraße unterzeichnen.

Mittelfeldspieler Buckmaier absolvierte die letzte Saison beim Vorjahresmeister SV Rödinghausen. Insgesamt kam der Sohn von Wattenscheids Bundesliga-Legende Eduard Buckmaier auf 26 Einsätze für Rödinghausen (zwei Tore, vier Vorlagen). Vor seiner Unterschrift in Rödinghausen im Winter 2020 stand er viereinhalb Jahre als Kapitän für die SG Wattenscheid 09 auf dem Platz. Der Bochumer Junge kann in seiner Karriere auf 221 Regionalligaspiele (49 Tore, 21 Assists) zurückblicken. Nun beginnt für ihn bei Rot-Weiß Oberhausen ein neuer Abschnitt.

Der Kader - Stand. 20. Juli 2021 des SC Rot-Weiß Oberhausen 2021/2022 im Überblick:

Tor: Robin Benz Justin Heekeren

Abwehr: Nico Klaß (Eintracht Braunschweig) Jeffrey Obst Tanju Öztürk Tim Stappmann Fabian Holthaus (Viktoria Köln) Pierre Fassnacht Nils Winter Joey Justin Gabriel (eigene U19)

Mittelfeld: Jerome Propheter Adam Lenges Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiss Essen) Maik Odenthal Tugrul Erat Hüseyin Bulut Nico Buckmaier (SV Rödinghausen) Anton Heinz (SV Lippstadt)

Angriff: Shaibou Oubeyapwa Vincent Boesen (SV Elversberg Sven Kreyer Manuel Kabambi (zuletzt ohne Klub)

Zugänge: Anton Heinz (SV Lippstadt), Fabian Holthaus (Viktoria Köln), Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiss Essen), Joey Justin Gabriel (eigene U19), Manuel Kabambi (zuvor vereinslos), Nico Klaß (Eintracht Braunschweig), Vincent Boesen (SV Elversberg), Nico Buckmaier (SV Rödinghausen).

Abgänge: Dominik Reinert (TSV Meerbusch), Leander Goralski (Bonner SC), Jan Bachmann (SV Schermbeck), Raphael Steinmetz (Schwarz-Weiß Alstaden), Alexander Scheelen (Karriereende), Vincent-Louis Stenzel, Mark Depta, Furkan Cakmak, Jan Wellers, Shun Terada, Nedim Pepic, Pablo Overfeld, Kofi Twumasi, Bastian Müller (alle Ziel unbekannt)