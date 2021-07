Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat noch fünf Testspiele vor der Brust, bevor es am 14. August in der Regionalliga West beim Bonner SC ernst wird. Für vier der fünf Vergleiche sind noch reichlich Karten im Angebot.

Rot-Weiss Essen hat in seinem Sommer-Fahrplan für die Saison 2021/2022 sieben Testspiele terminiert. Das Abschiedsspiel von Kevin Grund und Marcel Platzek gegen den 1. FC Bocholt wurde vor rund 2500 Fans im Stadion Essen mit 2:0 gewonnen. Die Partie gegen den FC Emmen ging im RWE-Trainingslager in Herzlake unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 0:3 verloren.





Am Freitag, wenn RWE mit dem Spiel beim ASC Grün-Weiß Wielen sein Trainingslager in Niedersachsen beendet, dürfen die Essener Fans ihre Mannschaft wiedersehen und unterstützen. 500 Zuschauer lässt der Bezirksligist aus Wielen auf seinen Sportplatz. Noch sind für dieses Testspiel reichlich Sitzplatz- und Stehplatz-Karten zu erwerben. Wielen bittet alle interessierten Fans eine E-Mail an ASC-Funktionär Jan Schüldink zu schreiben. Die Mail-Adresse lautet: schueldink@gmail.com

In Offenbach vor Zuschauern, in Frankfurt noch ungewiss

Nach dem Spiel in Wielen reist RWE zurück in die Heimat. Die Spieler erhalten nach dem Trainingslager drei freie Tage und kommen wieder am Dienstag zum Training an die Hafenstraße zurück. Dienstag und Mittwoch stehen dann je zwei Einheiten auf dem Programm, bevor es am Donnerstag Richtung Hessen geht. Hier testet RWE dann um 19 Uhr bei Kickers Offenbach. Für den Südwest-Regionalligisten ist das Spiel gegen RWE auch die offizielle Saisoneröffnung.

6385 Karten stehen für den traditionsreichen Vergleich am Bieberer Berg zwischen dem OFC und RWE den Fans zur Verfügung. Auch der Gästeblock wird in Offenbach für die Essener Anhänger geöffnet. Die Karten werden über Kickers Offenbach verkauft.

RWE bleibt über Nacht in Hessen und reist nur einen Tag später an den Bornheimer Hang zum OFC-Liga-Konkurrenten FSV Frankfurt. Hier wird auf dem Nebenplatz dann ab 17 Uhr zwischen dem FSV und RWE getestet. Ob bei diesem Spiel Zuschauer zugelassen sein werden, steht noch nicht fest.

RWE verkauft Karten für das Gastspiel am Uhlenkurg und Heimspiel gegen Verl

Die rot-weisse Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ist am 4. August und 7. August dann auch wieder in Essen zu sehen. Am 4. August (19 Uhr) testet RWE bei Schwarz-Weiß Essen. Für das Spiel beim ETB stehen insgesamt 1600 Karten zur Verfügung. Interessierte können Tickets über die ETB- und RWE-Geschäftsstelle erwerben.

Für die Generalprobe gegen Drittligist SC Verl am 7. August (14 Uhr) sind ebenfalls noch reichlich Eintrittskarten über die Essener Geschäftsstelle zu erwerben.





RWE-Sommer-Fahrplan:

Mo., 5. Juli, Hafenstraße: Trainingsauftakt Mi., 14. Juli, 19 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (2:0) So., 18. Juli – Fr., 23. Juli, Herzlake: Trainingslager Di., 20. Juli, 18.30 Uhr, Herzlake: FC Emmen – Rot-Weiss Essen (3:0) Fr., 23. Juli, 18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck: ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen Do., 29. Juli, 19 Uhr, Bieberer Berg: Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen Fr., 30. Juli, 17 Uhr, Bornheimer Hang: FSV Frankfurt – Rot-Weiss Essen Mi., 4. August, 19 Uhr, Stadion Uhlenkrug: ETB SW Essen – Rot-Weiss Essen Sa., 7. August, 14 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – SC Verl