Der Erler SV 08 ist mit einem 1:1 gegen Bezirksligist FC Altenbochum in den Cranger Kirmes Cup gestartet. Trainer Hartmut Scholz sieht bei den Landesligisten klare Defizite im fußballerischen Bereich, bleibt aber zuversichtlich.

Landesligist Erler SV kam beim Auftaktspiel des diesjährigen Cranger Kirmes Cups nicht über 1:1 gegen den FC Altenbochum hinaus. Zwar konnte der Bezirksligist erst spät ausgleichen, dennoch war der FCA über weite Strecken spielbestimmend.

Das kann auch Erler SV-Trainer Hartmut Scholz nicht abstreiten. „Das Spiel war sehr zerfahren. Wir haben nie wirklich Zugriff bekommen und Altenbochum hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, resümierte er nach dem Spiel. Positiv sei ihm die Einstellung seiner Schützlinge aufgefallen. „Die Jungs haben kämpferisch und läuferisch dagegengehalten. Fußballerisch sind wir aber noch weit entfernt von dem Niveau, das wir erreichen wollen und müssen.“

Noch bleibt Scholz aber optimistisch. „Fakt ist, wir sind erst zwei Wochen im Training und haben das Hauptaugenmerk auf Koordination und Ausdauer gelegt“, erklärte er. Dazu habe der Erler SV mit Verletzten und Urlaubern zu kämpfen. „Bei unserem 25-Mann-Kader liegt die Trainingsbeteiligung aktuell bei 13, 14 Spielern. Das ist natürlich unbefriedigend für uns.“

Das Turnier darf für den Coach aber kein Maßstab sein. „Es ist natürlich schön, dass wir hier teilnehmen dürfen, aber die Vorbereitung ist nicht auf dieses Turnier, sondern auf den 29. August ausgerichtet. Bis dahin müssen wir zusehen, dass wir fußballerisch, läuferisch und geistig fit genug für den ersten Spieltag sind“, meint Scholz.

Dabei wollen die Erler vor allem über Kameradschaft und Zusammenhalt zum Erfolg kommen. „Das haben wir die letzten Jahre so aufgebaut, diese Schiene wollen wir weiterhin fahren“, macht Scholz klar. Sollte sich also noch ein Neuzugang anbieten, muss dieser nicht nur finanziell und spielerisch, sondern vor allem menschlich in das Team passen.

Für den Aufsteiger der Saison 19/20 fängt das Erlebnis Landesliga in der kommenden Spielzeit noch mal ganz von vorne an. „Wir hatten ja noch keine richtige Saison. Es gab sieben Spiele, in denen wir viel Lehrgeld bezahlen mussten. Wir haben gemerkt, dass unsere Fehler bestraft werden und dass andere Mannschaften in der Lage sind, auch mal 20 Minuten anzuziehen. Diese Abgeklärtheit fehlt uns noch“, sah der Coach ein.

Der Cranger Kirmes Cup bietet den Erlern noch mindestens zwei weitere Möglichkeiten, um sich die fehlenden Fähigkeiten anzueignen. Im weiteren Turnierverlauf muss das Team von Hartmut Scholz gegen die Landesligisten FC Frohlinde (25.7., 17 Uhr) und SG Welper (27.7., 19.15 Uhr) ran.