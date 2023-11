Traditionsmasters: Frank Kurth will mit RWE den „Titel vom S04 zurückholen“

Im Januar 2024 steigt die 17. Auflage des NRW-Traditionsmasters. Zahlreiche Fußballlegenden aus dem Ruhrgebiet sind dabei.

Frank Kurth ist ein Mann klarer Worte. Und deshalb kommt der Kult-Torhüter von Rot-Weiss Essen auch schnell auf den Punkt. „Wir haben da noch etwas gut zu machen“, sagt er. „Die Niederlage beim letzten Turnier gegen den FC Schalke 04 schmerzt noch immer.“

Was er damit meint? Vor zwei Jahren verlor Rot-Weiss Essen als amtierender Titelträger das Finale im NRW-Traditionsmasters gegen die Knappen unglücklich mit 0:2 und musste somit ausgerechnet dem Rivalen aus Gelsenkirchen den Siegerpokal überlassen. „Das können wir so nicht stehenlassen“, kündigt Kurth an. „Am 7. Januar 2024 wollen wir uns den Titel vom S04 zurückholen. Auch für unsere Fans.“

Und Kurth hat gute Kunde für die treuen Anhänger von RWE im Gepäck, die in der mit 2.500 Zuschauern stets ausverkauften Westenergie Sporthalle in Mülheim immer zahlreich vertreten sind. Seitdem er vor einem Jahr die Leitung der Traditionsmannschaft von RWE-Legende Dieter Bast übernommen hat, arbeitet „Curtis“ an einer Verjüngung des Teams. „Viele Jahre lang bestand der Kern der Traditionsmannschaft aus der Mannschaft, die 1994 im Finale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen stand. Aber die Jungs sind inzwischen auch schon alle weit über 50. Das reicht vielleicht noch auf irgendeinem Dorfplatz bei einem Einlagespiel, aber nicht für das Traditionsmasters. Wir brauchten daher dringend frisches Blut.“

Und das gibt es reichlich. „Kamil Bednarski, Kevin Grund. Geballte RWE-Power, mit der auch die jüngere Fan-Generation viel verbindet“, freut sich Kurth. Er kündigt an: „Zusammen mit den alten Helden von damals sind wir ein starkes Team.“

Hier kann man Tickets für das Traditionsmasters kaufen

Und eine weitere rot-weiße Ikone steht schon in den Startlöchern. „Simon Engelmann hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, nach seinem Karriereende für Rot-Weiss Essen in der Traditionsmannschaft zu spielen. Das wird uns dann nochmal auf ein anderes Niveau heben.“





Gemeinsam ist allen das RWE-Herz. „Was der Verein den Menschen bedeutet, spüre ich bei jedem Heimspiel an der Hafenstraße“, sagt Kurth. Der Kult-Keeper ist dort nach wie vor Stammgast und muss noch oft die alten Geschichten erzählen. Nur auf den Zaun muss er nicht mehr steigen, um wie früher mit den Anhängern gemeinsam zu feiern. „Aber genauso spannend wie die Anekdoten vom Pokalfinale von 1994 ist ja auch aktuelle Entwicklung unseres Vereins“, freut sich der 61-Jährige. „Wir werden immer professioneller. Arbeiten an vielen Dingen in eine positive Richtung. Der Weg geht für Essen weiter nach oben“, ist er sich sicher.

Er selbst arbeitet daran mit, will die zweite Mannschaft, die derzeit noch in der Kreisliga B spielt, als Teammanager mindestens bis in die Oberliga führen. „In diesem Jahr steigen wir erstmal in die Kreisliga A auf“, verspricht er. „Am liebsten möchte ich aber bis in die Regionalliga durchstarten. Denn wir brauchen einen vernünftigen Unterbau für den Profifußball.“

Das würde bedeuten, dass Rot-Weiss Essen bis dahin mindestens wieder in der 2. Liga spielt. So wie damals mit Frank Kurth im Tor. Und wer weiß. Vielleicht gibt es im Januar beim NRW-Traditionsmasters sogar eine kleine Revanche für den RWE-Keeper. Denn vor 30 Jahren beim 1:3 im DFB-Pokalfinale stand bei Werder Bremen auf der anderen Seite ein gewisser Oliver Reck im Kasten der Bremer.

Der wechselte später bekanntlich zum FC Schalke 04 und spielt seitdem für die Traditionsmannschaft der Königsblauen.