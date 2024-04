Vergessene Vereine: Früher 2. Bundesliga, heute Mittelfeld in der Westfalenliga

Der DSC Wanne-Eickel hat einst 76 Spiele in der 2. Bundesliga geholt. Heute spielt er eine eher unbedeutende Rolle in der 2. Staffel der Westfalenliga.

Der DSC Wanne-Eickel wurde am 5. Oktober 1969 gegründet, allerdings noch ohne Fußball-Abteilung. Dies sollte kurze Zeit später folgen, der Weg sollte auch schnell bis in die 2. Bundesliga gehen.

Bauunternehmer Robert Heitkamp versammelte im Winter 1968 das „Who’s who“ aus Wanne-Eickel ein, ein Dreivierteljahr später war es so weit: Der DSC Wanne-Eickel wurde gegründet. In kurzer Zeit baute der Verein viele Abteilungen auf, meist durch die Fusionierung mit bereits bestehenden Vereinen und Abteilungen. Heitkamp selbst war der Mäzen des Vereins und zahlte anfangs über eine Million D-Mark an den Verein.

Im Sommer 1971 fusionierte der DSC schließlich mit TB 54 Eickel und hatte damit auch eine Fußballabteilung, die in der Verbandsliga Westfalen II startete – damals die dritte Liga. Nach mehreren Vizemeisterschaften war es in der Saison 1977/78 so weit. Der DSC Wanne-Eickel wurde Meister und spielte gegen den 1. FC Paderborn um die Westfalenmeisterschaft.

Nach Hin- und Rückspiel stand es 3:2 für Wanne-Eickel, der Teilnahme an der Aufstiegsrunde stand nichts mehr im Wege. Dort warteten der SC Viktoria Köln, der VfL Wolfsburg und der 1. SC Göttingen 05. Mit Köln zusammen stieg der DSC auf und spielte fortan in der 2. Bundesliga.

Nach zwei Jahren Bundesliga – Lizenzrückgabe

Auch dort blieb der Verein aber beim Amateur-Status, die meisten Spieler waren über die Firma Heitkamp angestellt. Geradezu sensationell hielt Wanne-Eickel die Klasse und wurde mit 35:41 Punkten (damals galt noch die Zwei-Punkte-Regelung) starker 13.

Auch im Jahr danach geriet der Verein nie in die Gefahr, abzusteigen, gab die Lizenz nach der Saison aber überraschend zurück. Grund dafür war nach allgemeinem Dafürhalten die Einführung einer eingleisigen 2. Bundesliga, die die Mittel von Mäzen Heitkamp einfach überstieg. Heitkamp und Sportdirektor Egon Große-Boymann wurden für die Entscheidung von Presse und Fans kritisiert.

Es ging also wieder in die Drittklassigkeit, die inzwischen Oberliga Westfalen hieß. Dort spielte man eine gute Rolle und zog einmal ins Endspiel um die deutsche Amateur-Meisterschaft ein. Dort unterlag man den Amateuren von Werder Bremen. Innerhalb kurzer Zeit stieg man Anfang der 1990er-Jahre in die Fünftklassigkeit ab.

Es folgten Skandale, Schwarzgeld-Zahlungen an Spieler, der Rücktritt des Vorstands und auch Heitkamp zog sich bereits 1990 zurück. Der Verein stand 2001 kurz vor der Auflösung und stiegen kurze Zeit später in die Landesliga ab. In der Sechstklassigkeit spielt der DSC auch heute noch und steht nach 22 Spieltagen der Saison 2023/34 auf dem zehnten von 16 Rängen.

Die Zeichen eines Aufschwungs sind also derzeit nicht unbedingt zu erkennen.