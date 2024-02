2022 gelang dem VfL Bochum am 22. Spieltag ein 4:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München. Ein gutes Omen für das Duell am 22. Spieltag in der Saison 2023/2024?

Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht vor der Tür. Der VfL Bochum empfängt am Sonntag (18. Februar, 17:30 Uhr) den FC Bayern München – ein gutes Omen, wenn man an den 22. Spieltag im Jahr 2022 zurückdenkt. Am 12. Februar gewann der VfL diese Partie mit 4:2. Ein Sieg, an den man sich bis heute gerne erinnert.

Von den letzten fünf Begegnungen gegen die Bayern mussten die Bochumer dreimal in den sauen Apfel beißen und eine dicke 0:7-Klatsche hinnehmen - so auch im Hinrundenspiel. Umso mehr überstrahlt der 4:2-Sieg aus dem Jahr 2022 alles Negative, denn der letzte Bochumer Sieg vor dem 2022-Spektakel gegen den Rekordmeister liegt 20 Jahre zurück.

Der Sensationssieg wird noch bedeutender, wenn man daran zurückdenkt, dass der Revierklub bereits nach neun Minuten mit 0:1 durch einen artistischen Treffer von Robert Lewandowski zurücklag. Dass die Bochumer ein Spiel gegen den FCB gedreht haben, kam in der Vereinshistorie bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

Doch die Bochumer hatten direkt die Antwort parat. Nach 14 Minuten glich Christopher Antwi-Adjei freistehend aus 13 Metern aus. Noch vor der Pause legte der damalige Tabellen-Elfte dreifach nach. Jürgen Locadia brachte die Bochumer per Elfmeter in Führung (38. Minute), ehe Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) trafen. Lewandowski verkürzte in der 75. Minute auf 2:4.

Aufstellung: VfL Bochum: Esser – Gamboa (72. Stafylidis), Bella-Kotchap, Leitsch, Soares, Losilla, Rexhbecaj (90. Masovic), Osterhage, Antwi-Adjei (80. Asano), Holtmann (80. Pantovic), Locadia (80. Polter) Trainer: Thomas Reis Esser – Gamboa (72. Stafylidis), Bella-Kotchap, Leitsch, Soares, Losilla, Rexhbecaj (90. Masovic), Osterhage, Antwi-Adjei (80. Asano), Holtmann (80. Pantovic), Locadia (80. Polter)Thomas Reis FC Bayern München: Ulreich – Pavard, Upamecano (46. Tolisso), Süle, Hernandez, Kimmich, Gnabry, Müller (64. Choupo-Moting), Sané, Coman (75. Sabitzer), Lewandowski Trainer: Julian Nagelsmann Tore: 0:1 Lewandowski (9. Minute), 1:1 Antwi-Adjei (14.), 2:1 Locadia (38.), 3:1 Gamboa (40.), 4:1 Holtmann (44.) 4:2 Lewandowski (75.) Schiedsrichter: Robert Schröder Zuschauer: 8500

Einziger Stimmungsdämpfer: Durch die Corona-Pandemie waren zu dem Zeitpunkt nur 8500 Fans im Bochumer Ruhrstadion erlaubt - und das in der ersten Erstliga-Saison nach elf Spielzeiten in der zweiten Liga. Der VfL wurde in dieser Saison 13., der FC Bayern feierte - trotz der Niederlage gegen Bochum - die zehnte Meisterschaft in Folge.

Insgesamt 13 Spieler von Bochum und Bayern noch heute bei den Vereinen unter Vertrag

Auch in der Spielzeit 2023/2024 finden sich noch einige Spieler aus dem Kader des historischen Sieges wieder. Auf Bochumer Seite sind es mit Gamboa, Danilo Soares, Michael Esser, Patrick Osterhage, Antwi-Adjei und Erhan Masovic gleich sechs Spieler, die noch beim VfL unter Vertrag stehen. Beim FC Bayern sind es sogar sieben Akteure (Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman).