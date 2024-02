Dino Dzaferoski spielt sein fünf Jahren für den TuS Bövinghausen und ist aktuell beim Oberligisten Spielertrainer. Er hat im RS-Fragenkatalog einige interessante Antworten parat.

Dino Dzaferoski spielt seit dem 1. Januar 2019 für den TuS Bövinghausen. Der 31-Jährige, der rund 150 Oberligaspiele bestritt, hat in seiner Laufbahn einiges erlebt.

Der ehemalige U19-Nationalspieler Mazedoniens spielte in die Seniorenabteilungen von TSG Sprockhövel, VfL Schwerte, Westfalia Herne, Rot-Weiß Oberhausen II, ASC 09 Dortmund und eben Bövinghausen. Der aktuelle Spielertrainer des Oberligisten aus Dortmund hat uns einiges zu erzählen.

Dino Dzaferoski stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... meine Kommunikation.

Meine größte Schwäche ist... ich bin leider ein Perfektionist. Manchmal ist aber vielleicht weniger doch mehr.

Bei uns in der Kabine… ist es aktuell sehr ruhig. Alle Spieler sind sehr zurückhaltend und arbeiten akribisch. Wir müssen uns bei so vielen Neuen erst besser kennenlernen und Ergebnisse einfahren, damit es lustiger wird.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… Der Aufstieg von der Westfalen- in die Oberliga mit dem TuS Bövinghausen im Mai 2022. Das war eine überragende Saison mit einer tollen Mannschaft. Das war von A bis Z eine perfekte Saison.

Das schönste Tor meiner Karriere war… das war gegen die Sportfreunde Lotte zu Beginn der vergangenen Saison. Danach hatten wir auch einen richtig guten Lauf.

Mein bester Mitspieler war... da waren einige dabei. Aber vor einigen Jahren habe ich Dejan Petrovic bei Westfalia Herne kennengelernt - ein überragender Fußballer. Es wundert mich aber nicht, dass er kein Profi geworden ist (lacht). Wenn du seit deinem 15. Lebensjahr keinen Freitag und Samstag zum Feiern ausgelassen hast, dann wird es schwierig, ganz nach oben zu kommen. Trotzdem habe ich Dejan bewundert. Er spielte mit etwas intus besser als ohne.

Mein bester Trainer war... Thomas Thiel damals bei Rot-Weiß Oberhausen. Der war einfach toll. Er hat mich auch vom Stürmer zum Innenverteidiger umfunktioniert, er hat mich an die Hand genommen und mir alles beigebracht, was ein Abwehrspieler benötigt. Ich kam ja aus dem Affenkäfig, vom Bolzplatz und hatte null Ahnung, was taktisches Verständnis betrifft. Ich habe bei ihm den Fußball aus der taktischen Perspektive gelernt. Es war kein schlechter Schachzug von ihm, weil ich bis heute in der Defensive geblieben bin.

Mein schlechtester Trainer war... Thorsten Legat. Er ist ein toller Mensch. Und er war sicherlich auch ein super Profi . Aber definitiv kein Trainer. Nicht jeder Ex-Profi ist ein guter Trainer und Legat ist leider das beste Beispiel dafür. Er kam nur über seine Motivationsreden, die es in sich hatten, aber auf Dauer ausgelutscht waren. Sonst hatte er nichts drauf, was ein Trainer draufhaben muss. Manchmal hat er uns so motiviert, dass er vergessen hat uns die Aufstellung mitzuteilen.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Ronaldinho und Zinedine Zidane. Wir sind im Affenkönig gewesen und haben die Jungs und deren Tricks nachgespielt. Das war eine geile Zeit.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich damals noch keinen Bezug zu meinem Körper und zu meiner Fitness hatte. Ich war nie bereit fünf Meter mehr zu machen als alle anderen. Wenn man nicht bereit ist über den wundern Punkt zu gehen, dann reicht es einfach nicht. Du musst dich quälen, um ganz nach oben zu kommen! Bestes, schlechtes Beispiel für mich leider: U19-Lehrgang Mazedonien. Bei den Laufübungen oder schwierigen Dingen, war ich der Erste, der nicht mehr konnte oder wollte und abgebrochen hat. Im Alter habe ich erst den Bezug zu meinem Körper gefunden - leider viele Jahr zu spät.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… der Fußball - vom Amateur- bis zum Profifußball. In diesem Ballungsgebiet wird es nie langweilig. Und so hat auch der RevierSport einiges zu berichten (lacht). Schön, dass es Euch gibt.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Dortmund.

Bier oder Wasser? Bier.

Club oder Kneipe? Club.

Natur- oder Kunstrasen? Affenkäfig, also die gute alte Asche.

Kämpfer oder Künstler? Mittlerweile Kämpfer.

Kino oder Netflix? DAZN oder Sky - bei mir läuft nur Sport.

Fußball im TV oder Stadion? Stadion.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Enes Hajri, der mittlerweile Technischer Direktor beim 1. FC Kaiserslautern ist. Er ist mit seiner Familie nach der Duisburger Zeit zurück nach Stuttgart gezogen. Wir hatten damals, zu seiner MSV-Zeit, ein super Verhältnis und haben viel zusammen unternommen. Jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Da wäre mal wieder Zeit für ein Bier.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt – und warum?

Die Mannschaftsfahrt von Bövinghausen im Sommer 2022 nach Ibiza war schon krank. Das war eine Psychiatrie-Anstalt, die wir hatten. Bei uns in der Kabine waren alle verrückt und dann noch mit diesen Psychopathen auf Ibiza -Wahnsinn. Kevin Großkreutz, Max-Miguel Schmeling, Maurice Haar waren da ganz vorne dabei. Eine Sache kann ich, ohne Namen zu erwähnen, verraten. Wie das nun mal so ist, ist man irgendwann auch in Gruppen unterwegs. Plötzlich sahen wir wie sich ein Mannschafskollege in einem Supermarkt einen Besenstiel, ich betone Besenstiel, auf Ibiza, kaufte. Wir wissen bis heute nicht, wofür er diesen gebraucht oder was er mit diesem gemacht hat (lacht).

Worüber können Sie lachen?

Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, dann lachen wir viel. Dann sind eigentlich nur Themen wie Fußball oder Arbeit tabu.

Mein bester Urlaub war?

Über Weihnachten und Neujahr 2023/2024 war ich in Los Angeles, Tulum in Mexiko und zum Abschluss bei der Familie in Chicago - und das war überragend. Das war schon meine vierte USA-Reise, aber die beste, weil ich jetzt in so einem Alter bin, in dem man das alles besser greifen und genießen kann.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Der Sport. Ich drehe durch, wenn ich nicht ins Fitnessstudio oder zum Fußball-Training gehe. Das gibt mir die gewisse Balance, um zu funktionieren - auch im Job.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

House-Musik. Und in der Kabine bin ich nicht der Beauftragte dafür, das war bis dato Miguel-Max Schmeling. Er hat immer Schlager oder Vereinshymnen wie die von Schalke, BVB, RWE und anderen Klubs gespielt. Das war schon lustig.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Nichts. Weil man sich das Leben nicht backen kann. Alle Höhen und Tiefen gehören dazu. Vielleicht doch eine Sache: Ich würde nie zur Schule gehen (lacht). Aber das geht ja leider auch nicht.